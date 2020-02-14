彩虹港鐵站塔退伍軍人桿菌超標　民主黨要求港鐵徹底消毒

衞生防護中心正調查黃大仙區一宗涉及11名病人的退伍軍人病群組個案，發現彩虹港鐵站四個冷卻水塔中，有三個水塔樣本退伍軍人桿菌超標，已即時要求港鐵停用水塔並消毒水塔。民主黨黃大仙區議員胡志健、觀塘區議員黎寶桂等，今日（14日）下午到港鐵彩虹站請願，要求港鐵全面封閉車站徹底消毒，並向港鐵代表遞信。彩虹站外有穿保護衣的工作人員清潔冷卻水塔。

黃大仙區議員莫灝哲表示，兩周前彩虹邨出現個案後，已要求房署加強消毒邨內水缸。他引述傳染病醫生意見指，若冷卻塔有病菌，影響中央冷氣系統或冷水管，不能排除站內各出口、月台等帶菌，因此要求港鐵考慮在今晚「收站」，甚至即刻關站，在周末全面封閉彩虹站徹底消毒，包括冷氣系統等，保障居民健康。

觀塘區議員黎寶桂表示早前有確診個案時，已經向衛生防護中心查詢，但未有得到答覆。她呼籲港鐵盡快關站，「不要再有人感染了。」

彩虹邨三成居民為老人 區議員要求全站清洗消毒

彩虹邨服務聯會主席黃齊忠表示，彩虹邨大約有三成居民是長者，是退伍軍人症的高危人群。黃大仙區議員胡志健和莫嘉嫻亦表示，彩虹站是區內多條公屋邨街坊經常出入之地，港鐵不能只為水塔消毒，而應該全站清洗消毒，並檢查鄰近車站（包括黃大仙、鑽石山、九龍灣）的冷卻水塔，了解退伍軍人病菌是否會超標。

目前彩虹站仍正常運作，冷卻水塔有穿全套保護衣的工作人員在清潔消毒。