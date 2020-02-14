彩虹爆退伍軍人症　衞生署：懷疑彩虹站水塔噴水致11人感染

港鐵彩虹站一帶三個公屋屋苑近期接連有11名居民感染退伍軍人症，衞生防護中心在4個彩虹港鐵站淡水冷卻塔採樣的水樣本中，發現有三個樣本的嗜肺性退伍軍人桿菌濃度超標。 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生今天（14日）在記者會上表示，從水塔取得的環境樣本及病人的樣本吻合，有理由懷疑病人是受到水塔噴出的水而感染。

張竹君醫生今天（14日）在記者會上表示，從水塔取得的環境樣本及病人的樣本吻合，有理由懷疑病人是受到水塔噴出的水而感染。 （盧翊銘攝）

11名病人資料如下：

第1宗：66歲男病人，他有長期病患，居於黃大仙彩虹邨白雪樓 第2宗：76歲男病人，他有長期病患，居於黃大仙彩虹邨白雪樓 第3宗：67歲男病人，他有長期病患，居於黃大仙彩虹邨綠晶樓 第6宗：84歲男病人，他有長期病患，居於黃大仙彩虹邨錦雲樓 第7宗：72歲男病人，他有長期病患，居於黃大仙彩虹邨金碧樓 第11宗：82歲男子，他有長期病患，居於黃大仙彩虹邨金漢樓 第4宗：79歲男病人，他有長期病患，居於觀塘坪石邨金石樓 第5宗：76歲女病人，她有長期病患，居於觀塘坪石邨金石樓 第8宗：72歲女病人，她有長期病患，居於觀塘坪石邨金石樓 第10宗：72歲男病人，他有長期病患，居於觀塘坪石邨鑽石樓 第9宗： 65歲男病人，他有長期病患，居於九龍城啟晴邨滿晴樓

1個水塔樣本含菌超標偏高

張竹君表示，彩虹站有4個水塔，其中3個退伍軍人桿菌都超標，當中1個超標較高，在署方要求下，港鐵已於2月4日清潔及消毒，但其後的化驗發現退伍軍人桿菌濃度仍高，署方要求港鐵停用水塔。而署方目前發現，從水塔取得的環境樣本及病人的樣本吻合，有理由懷疑病人是受到水塔噴出的水而感染。

民主黨黃大仙區多名區議員今日下午到港鐵彩虹站請願，要求港鐵全面封閉車站徹底消毒，並向港鐵代表遞信。彩虹站外有穿保護衣的工作人員清潔冷卻水塔。