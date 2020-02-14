【武漢肺炎】恒生銀行MT在家工作變拉隊去行山　消息：花紅凍過水

「武漢肺炎」疫潮下，不少企業推行員工在家工作，但滙豐旗下恒生銀行六名管理培訓生（MT），竟然一同「偷雞」去行山，並將相片放上網，更寫有「Happi WFH（Work From Home）」，以致「東窗事發」。 滙豐銀行將於下周二（18日）召開董事會審議截至去年12月31日止年度之末期業績，並公布包括是否派發花紅予員工。該六名MT除了收公司警告信外，消息指，今年他們很大可能不獲發花紅。

６名恒生銀行管理培訓生趁在家工作時相約行山，更在網上「打卡」被網民揭發。事件遭網民戲稱為「行山銀行」。（網上圖片）

該6名恒生銀行管理培訓生於在家工作期間，相約一起行山，更將相片放上社交平台，事件被廣傳，令恒生銀行被冠以「行山銀行」。網上論壇連登，有網友將行山事件拿來作歌曲，以兒歌《十二隻恐龍去野餐》，改編，上載不夠一日吸引逾7,000人次觀看。有人留言抱怨指，事件破壞了公司與員工的互信，「由全Work From Home 到每星期要返三日公司，兩日Work From Home。」

恒生銀行六名MT偷去行山，並將相片放文IG，更寫有「Happi WFH（Work From Home）」（開心在家工作）。（網上圖片）

據悉，滙豐將於下周二公布業績後，同時公布員工今年的薪金變動及花紅金額，同系的恒生銀行員工亦適用。雖然這6名ＭT不會被解僱，但除了要收警告信外，事件會紀綠在案外，其花紅「凍過水」，作為另一處分。