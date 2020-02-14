【武漢肺炎】兒童長時間戴醫用口罩　氧氣吸入量減少　易失眠頭痛

武漢肺炎疫情持續，為了保障健康，大人小朋友都常備口罩。南韓亦有不少人正在戴上KF80，甚至KF94的口罩。不過，當地學者發現，兒童長時間戴上醫用口罩，會減少他們吸入的氧氣量，或對呼吸系統造成不良影響。假如小朋友的呼吸系統脆弱，家長宜更留意他們戴上口罩後的身體情況。 圖片：黃慧雯、王淑君攝

南韓環境部早前發出《防霾口罩對健康的影響分析和未來推進方案》報告，其中南韓成均館大學研究團隊測試了成人和兒童戴口罩後，對身體健康的影響。他們找來20名兒童為研究對象，讓他們配戴上KF80口罩，再觀察他們的健康指標變化的情況。

結果發現，小朋友在戴上口罩後，每分鐘換氣量比平常減少8%（每分鍾換氣量是指透過呼吸而吸入和呼出的空氣量）。另外，研究又指出他們戴上口罩後，氧氣量減少了10%。假如是密度更高的KF94口罩，相信減少的數值會更高。

戴上醫用口罩會令小朋友每分鐘換氣量減少。（黃慧雯攝）

就結果而言，即是戴口罩伯妨礙呼吸系統吸入空氣，又會妨礙肺部呼出的氣體釋放到空氣之中，對人體的呼吸造成負面的影響。每分鐘換氣量減少，會令人出現失眠、頭痛、疲憊等問題，影響健康。

負責研究的成均館大學醫學院研究教授金榮旻（音譯）指，每分鐘換氣量減少，對健康兒童的影響不大，但如果小朋友本身患有氣喘等呼吸系統疾病，長時間戴上口罩便可能誘發更嚴重的健康問題。因此，他建議與其長時間戴上口罩外出，不如留在家中抗疫更安全。

按圖睇戴口步驟及布口罩清洗方法：