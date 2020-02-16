【武漢肺炎】內地用康復者血清治療患者見效　梁子超：港值得一試

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎肆虐全國，內地有城市開始採取血清治療，利用康復者的血漿用來治療重症患者，明顯有效，亦無明顯不良反應。 醫管局總行政經理何婉霞早前指，局方有安排康復患者留血清進行檢疫。醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超稱，血清治療「值得一試」，倘證實血清治療能發揮療效，可考慮用以醫治早期及中期的患者，「因為早期患者體內病毒唔多，炎症反應會較小。而且可以避免佢哋惡化做嚴重個案，從而減輕醫院嘅負擔。」他建議衞生當局及早收集康復者的血液樣本，並開始進行臨床測試。

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康復者血液存有病毒抗體成分

本月13日，武漢金銀潭醫院院長張定宇向傳媒表示，由於新冠肺炎康復者體內血液存在病毒抗體成分，目前已接受使用痊癒者提供血漿，對11名重症病例進行血清治療。

在本港，醫管局總行政經理何婉霞早前指，就今次疫情而言，取康復病人的血清是其中一個治療步驟，有安排康復患者留下血清進行檢疫。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超表示，沙士患者接受血清治療效果不佳，但武漢肺炎病情有別，可試用來治療早期及中期患者。（資料圖片）

梁子超：沙士患者接受血清治療效果不佳 但武漢肺炎病情有別

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超稱，血清治療的原理是取得康復者的血清，濃縮其抗體，再注射到患者身上。沙士時期，不少患者曾經接受此療法，「但當時嘅治療效果唔係特別好，因為好多患者病情好嚴重，身體免疫系統好差，容易出現炎症反應，譬如器官功能衰竭，仲變咗暫時惡化。」他指出，比起沙士，武漢肺炎大部分患者的病情較輕，代表病毒仍未在體內大量繁殖，炎症反應將會較小。他認為血清治療「值得一試」，但仍需進行臨床測試得悉實際效果。

梁子超續說，血清治療一般用在晚期、接受紓緩及藥物治療後均沒有好轉的患者。他認為，倘證實血清治療能發揮療效，可考慮以其醫治早期及中期的患者，「因為早期患者體內病毒唔多，炎症反應會較小。而且可以避免佢哋惡化做嚴重個案，從而減輕醫院嘅負擔。」

他建議衞生當局及早收集康復者的血液樣本，並開始進行臨床測試。他特別提醒，收集血樣本前須先進行篩選，確保當中沒有其他病毒，排除出現其他感染的機會。