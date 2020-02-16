【武漢肺炎】消委會指廁紙供應充足　周一已確認廠房全部已開

市民最近紛紛搶購廁紙。消委會總幹事黃鳳嫺今日（16日）出席商台節目時，香港入口的紙商主要有4至5間，周一已確認廠房全部已開，呼籲市民別搶廁紙。 她又指，根據供應商的說法，他們未有加價，若市民搶購廁紙，或令超市本來的優惠會消失，藥房甚至會「抬價」。

消委會總幹事黃鳳嫺說，香港入口的紙商主要有4至5間，周一已確認廠房全部已開。（資料圖片）

紙商廠房已全開 籲別搶廁紙

消委會總幹事黃鳳嫺說，香港入口的紙商主要有4至5間，消委會上兩周已不斷與紙商作緊密溝通，他們本來已有不少存貨，周一已確認廠房全部已開，「佢哋落嘅單，係好多好多倍咁落緊嚟香港，所以大家根本唔駛搶廁紙。」

她又指，根據紙商的建議，香港天氣潮濕，若市民存貨太多並儲存不佳，廁紙便有機會發霉或有細菌，最終構成健康風險。她續指，根據供應商的說法，他們未有加價，若市民搶購廁紙，或令超市本來的優惠會消失，藥房甚至會「抬價」。

有超市的廁紙被搶購一空。（資料圖片／余俊亮攝）

倡超市檢視出貨流程

對於不少超市的廁紙貨架都空空如也，黃鳳嫺指，根據流程，超市貨倉出貨有特定時間，建議超市檢視流程，甚至「特事特辦」，以加快補貨速度，避免出現不必要羊群效應。

▼廚紙製口罩逐步睇▼

+ 4 + 3 + 2

樊敬文：工業清潔劑未必適合家居應用

港大深圳醫學院、消費者委員會、香港應用科技研院、香港科技園公司和城大建築學及土木工程學系早前合作成立工作小組，發現利用透明膠套、廚房紙及袋裝或盒裝三層或四層面巾紙，可自製口罩。黃鳳嫻說，研發的自製口罩，每個成本只需兩至三毫，只需三分鐘亦能完成製作。

港大深圳醫院助理院長樊敬文說，市面上不少工業用的清潔劑未必適合家居應用，因部分濃度高，若倒入渠口或會釋出有毒物質。

▼香港確診個案一覽▼