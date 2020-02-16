【武漢肺炎・2.16】港確診增至57宗　鑽石公主號確診港人升至21人

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情持續，本港昨日（15日）無新確診病例，累計數字維持56宗，其中一名病人死亡，一名病人康復出院，仍有54人留院。 據了解，「打邊爐家族」的首名確診患者、24歲男子，最快今日出院。而一名居於太古城的54歲男子，亦由初步確診轉為確診，令本港感染數目增至57宗。 停泊在日本橫濱的郵輪鑽石公主號疫情嚴峻，今日再增70多人確診。當中確診的香港居民增至21人，即較昨日累計11人，增加近一倍。

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【23:53】政府公布，物流署現時的口罩庫存約有1,200萬個，加上各部門的存貨及懲教署的產量，只足夠應付約兩個月的需求。政府各部門均已加大力度，減省對口罩的需求，現時的總用量控制在大概每月800萬個。

【武漢肺炎】物流署庫存1200萬口罩 月用800萬個 僅夠2個月使用

【23:00】澳門確診個案維持10宗，連續12日沒有新增個案。兩名內地居民患者今日出院，他們留院20及21日，已申請延交和豁免6萬元醫藥費。

【21:24】保安局表示，根據目前掌握的資料，「鑽石公主號」船上有21名香港居民確診感染新型冠狀病毒，即較之前11人增加近一倍，入境事務處和香港駐東京經濟貿易辦事處會密切留意事態發展。民建聯立法會議員鄭泳舜今日下午飛抵東京，將送物資予滯留鑽石公主號上的港人。

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▼疫症下的香港 不正常的日常▼

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【19:19】新型冠狀病毒肺炎疫情持續，香港醫學組織聯會昨（15日）指，健康人士毋須戴口罩，呼籲市民勿過於恐慌。香港泌尿外科學會今(16日)發聲明澄清指，從未接獲聯會事前諮詢或知會，強調相關言論不代表其立場，又指應以傳染病及呼吸系統科相關指引為準。

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【18:49】台灣新增2宗確診個案，總數增至20人。新增案例為一名居於中部60餘歲男子，有B型肝炎及糖尿病病史，無離開台灣旅遊史，亦非確診病例的已知密切接觸者。他於1月27日出現咳嗽，2月3日因呼吸急促赴醫院就醫，診斷為肺炎，於2月15日晚間因肺炎合併敗血症死亡，其遺體將依法定傳染病規定進行火化。另一新個案為此病人的50餘歲男性家人，於昨日進行採檢後確診，目前個案無症狀，收治於負壓隔離病房。

【17:07】至於會否要求警方減少物資或向警隊借物資，張表示，口罩及PPE數字未能掌握，衛生署會按要求領取，不評論其他部門的需要。她又指，一般醫護人員只需要外科口罩，若非要處理病人抽痰等密切接觸醫療程序，一般不需要用到N95口罩。

【17:03】被問及57個確診者是否轉介公立醫院，對私家醫生有否提供指引時，張竹君表示，對私家醫生而言有困難，因沒有外遊確診者與普通感冒沒有分別，若所有發燒個案均轉介急症室，或拖垮醫療系統，建議如發現病人久久未治愈，醫生多加留意。

【16:58】張竹君沒有公開私家醫生名字，又指教堂屬家庭式樓上教堂，只容納20至30人。至於威士特丹號有乘客在馬來西亞確診新型肺炎，她稱會與世界衛生組織了解患者是否在船上感染，住什麼房間，與什麼人有密切接觸，惟未收到船上港人確實資料。

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【16:50】張竹君表示，太古城患者曾四次求醫，兩次看一名私家醫生，當中2月10日及15日因出現發燒，醫生着他去急症室，他亦有去；另在13日他看該私家醫生時，沒有明顯發燒。至於他到的教堂，是一間小型教會，正了解聚會規模。

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【16:43】何婉霞指出，醫院為新出院的病人使用輔助性及兩種抗病毒藥物治療，年紀大或有長期病患的人，病情較易惡化，沒有長期病患的人則較快康復，目前已出院的兩名病人均較年輕，且沒有長期病患。

對於內地抽驗血清作新冠肺炎臨床治療，何表示醫管局專家小組就疫情進展去檢視全球不同治療做法，包括研究用痊癒病人血清作治療方法，目前以輔助性治療及處方抗病毒藥物為主。

【16:39】張竹君表示，太古城患者發病時除了看醫生，期間曾去教堂，看會否有密切接觸者。何婉霞表示，新個案本月10日有到東區醫院急症室，他有發燒，醫護有問及無離港記錄，工作沒有接觸確診者，也沒有群組記錄，不符合呈報準則，其後他再到急症室時被發現有肺炎，進入監察病房。

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【16:37】醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，截至今日12時，有103病人留院接受隔離治療，目前57宗確診個案，其中一位不幸離世，兩病人出院，54位病人分別在9間公立醫院就診，當中5病人仍然危殆（分別為第7、24、26、38、55宗病人）、2病人嚴重（分別是第28、45宗病人）、47人穩定，第42宗病人則由嚴重變穩定，目前在內科病房觀察。她又指，今日出院病人中是27號病人（即打邊爐家族首名患者、24歲男子），符合出院條件，情況穩定及沒有病徵，兩次病毒測試呈陰性，故評定適合出院。

截至昨日中午12時，合共有11名醫護接受檢疫觀察，其中4人已完成；截至今日中午12時，負壓病床數目是937張，負壓病房為481間，使用率為33%及50%。

【16:34】太古城物業管理有限公司公布，於今天下午接獲衛生署通知，太古城明宮閣高層一名住戶確診感染新型冠狀病毒肺炎。該住戶現正於醫院隔離並接受治療。截至目前為止，並未掌握有關該住戶居住樓層的信息，但獲衛生署通知，該住戶居於大廈高層單位。

物業管理公司又稱，正密切了解最新情況，亦已採取進一步預防措施，全面清潔及消毒明宮閣大廈所有主要公共地方，包括：該座大廈所有升降機、地下及平台入口大堂、該座大廈所有升降機按鈕及門把手、該座大廈20樓至28樓升降機大堂。

【武漢肺炎】太古城患者居所明宮閣消毒洗街 住戶感不安減出街

【16:30】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日新增一宗確診個案，為54歲男士，為全港第57宗個案。他在2月7日發燒及有咳嗽，之前沒有上班，發病後曾看私家醫生，2月10日曾去東區尤德醫院的急症室，當時照肺片清晰；2月13日再看同一私家醫生，2月15日再去東區尤德醫院及入院，沒外遊記錄，而其太太在2月8日有流鼻水及咳嗽，今日亦安排入院，兩人同住太古城明宮閣。患者曾去筲箕灣教堂聚會，會追蹤其密切接觸者。

【15:00】消息指，東區醫院多一宗初步確診個案，患者是住在太古城的54歲男子。

另外，據了解，打邊爐家族首名確診者，即24歲男子，今天將會出院。

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【14:30】在長沙灣亦有地區組織發起遊行，反對賽馬會診所成為指定診所。在遊行集會開始前，警員於集合地點李鄭屋邨信義樓附近街道，截查多名市民。期間，一批軍裝警察截查約七名年輕人，引起現場人士不滿，指罵警員，雙方一度對峙。其後所有被截查人士已獲放行，但一批市民繼續尾隨警員，一直指罵他們。他們其後隔著馬路對峙。

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【13:00】遊行人士與示威者已散去。

【11:30】於信義學校起步，遊行往南葵涌診所，他們沿途高叫口號。現場估計有約200人參與。遊行起步不久，在場的警員向遊行申請人提醒，要確保遊行跟從指定路線、沒有暴力事件發生，否則警方會介入採取行動，並中止遊行。有遊行人士不滿警方的行動，指罵警員。

【11:00】立法會議員梁耀忠及尹兆堅，指市民擔心區內情況，反對南葵涌診所變指定診所，連同區內幾名區議員發起遊行。

【06:30】 內地的確診病例已累計增至68,341宗、1662人病死。

▼官方「強制自我檢疫問與答」▼

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【02:23】有理大學生及紅磡區議員不滿理大將從內地回港的學生，排在紅荔道學生宿舍隔離，昨日（16日）發起集會，促校方停用宿舍作隔離用途，惟只有三人出席。昨晚上8時許，三名理大宿生向記者表示，聲稱獲得內部文件指有至少3名內地學生未完成隔離離開房間，另外有1名內地生更未完成隔離提早退宿，質疑理大就情況是否知情，促請校方交代事件。

理大今日凌晨1時許回應稱，在宿舍接受自我隔離的宿生包括內地生、國際生及本地生，有個別宿生在進行自我隔離期間，表示希望回家繼續進行隔離，校方在評估相關情況後，盡可能尊重相關宿生的合理意願，讓他們離開宿舍；但相關宿生一旦離開，必須完成14日自我隔離才可返回宿舍。校方未有交代他們是哪裡學生。

【武漢肺炎】三人集會促停用宿舍隔離南返宿生 理大：百人全健康

政府昨深夜公布，將派免費包機接載滯留鑽石公主號郵輪港人回港，但日期仍需待日本完成檢疫程序才落實。（資料圖片）

▼疫症下的香港 不正常的日常▼