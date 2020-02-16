【武漢肺炎】范鴻齡稱搶購醫療用品初見眉目　譴責破壞指定診所

新型冠狀病毒引發的武漢肺炎疫情肆虐，醫管局的個人裝備庫存日漸減少。醫管局主席范鴻齡今日（16日）發表網誌指，醫管局已經收到商家、社福界等支持，而近日搶購的工作已初見眉目，但未有交代詳情。 行政長官林鄭月娥早前宣布額外撥款47億元，協助公立醫院抗疫，范鴻齡表示資源將會用在人手相關和購置個人裝備上。

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范鴻齡表示，受到環球供應鏈影響和需求增加，醫管局的個人裝備庫存減少，為保障市民和醫護人員的安全和健康，醫管局迫不得已減少服務。不過自從消息傳出後，醫管局收到商家、社福界的援助。他透露近來「搶購醫療用品已經初見眉目」，強調不會小覷問題的難度，物資一日未送到病房，醫管局都不敢放鬆腳步。

早前特首林鄭月娥宣布額外撥款47億元，協助公立醫院抗疫。醫管局希望將資源用在人手相關和購置個人裝備等方面，以加強抗疫的工作。

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范鴻齡：譴責惡意破壞 呼籲社會不再啞忍

范鴻齡亦在網誌中提及，近日有公立醫院及指定診所受到襲擊，包括汽油彈、燃燒物和惡意的暴力衝擊，已經令醫護人員受驚、病人不安、醫院運作受到影響。他譴責這些惡意破壞的行為，同時也感到非常痛心。他呼籲社會不應再啞忍這些惡意攻擊醫院和診所的行為。他強調如今是抗疫的關鍵時刻，香港沒有分裂的本錢，也沒有紛擾不休，以致「延誤戰機」的空間，呼籲只有同心抗疫，才有成功戰勝疫情的可能。