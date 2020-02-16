【武漢肺炎】太古城患者曾發燒求醫公院　因肺清、無外遊「走漏」

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情在本港持續，今日（16日）再錄一宗確診個案，涉及一名住在太古城明宮閣高層單位的54歲男病人。患者曾兩度因發燒前往東區醫院急症室求診，但由於他首次求診時肺片清晰，加上無外遊紀錄，不符合公立醫院的檢測要求，至5日後、即2月15日再因發燒到東區醫院時，院方發現他有肺炎徵狀隨即為其化驗，結果對新型病毒呈陽性反應。 衞生署承認，目前有病人的症狀與普通感冒無異，病徵未必明顯。 署方亦透露，病人在發病後曾四度前往私家醫生求醫，太古地產發言人確認涉事是位於太古城四期平台的高志輝醫生診所，將為診所對出公眾位置消毒。

衞生署及醫管局代表交代最新疫情情況。（羅君豪攝）

4度向高志輝醫生求醫

最新確診的第57宗個案，患者是一名54歲男子，住在太古城明宮閣，他在發病後無上班。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君透露，他於2月7日起發燒，同日及2月10日、13日及15日均有向太古城的高志輝醫生求醫，不過於2月10日及15日，因得知他發燒，私家醫生建議病人至東區醫院急症室求診。

首次到公院時發燒、無外遊、肺清 不獲病毒化驗

病人於2月10日首次到東區醫院時，雖有發燒，但肺部影像清晰，加上無外遊紀錄，不符合公立醫院的新型肺炎檢測準則，無接受化驗便離院。相隔5日後，病人再因發燒向私家醫生求診被拒，抵東區醫院後發現肺部有肺炎徵狀，隨即接受病毒化驗，結果顯示為陽性。

張竹君指病人的妻子於2月8日有流鼻水，已獲安排入住東區醫院。張補充指，病人發病後主要留在家中及到診所求醫，無上班，2月9日曾到筲箕灣一間樓上教堂，她形容教堂屬「家庭式」，料聚會僅得二、三十人，需再確定有幾多位密切接觸者。

▼疫症下的香港 不正常的日常▼

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醫管局：一直有監察並數度擴大檢測準則

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，由於病人無離港紀錄、工作性質甚無機會接觸確診者，加上該病人首次求診時的臨床檢查結果顥示，不符合需接受新型肺炎測試的準則，但至2月15日再入急症室，病人有肺炎症狀，已將他安排入監察病房。

被問到有無需要擴大目前的檢測準則，何婉霞承認疫情不斷演變，但醫管局亦一直有監察，並數度擴大檢測準則，醫管局會繼續配合港府的整體檢查策略。

倘轉介所有發燒病人至公院 會拖垮整個醫療架構

張竹君指，現時部份病人的病徵與普通感冒無分別，除非病人有外遊紀錄或接觸過確診患者，否則醫生難以分辨，不過她認為難以建議私家醫生將所有發燒病人轉介至公院急症室，擔憂會拖垮整個醫療架構。張建議，私家醫生若遇到有病人病情拖得較長時間、有氣促的情況應特別留意，及早轉介至急症室檢測。