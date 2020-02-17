【武漢肺炎】機構指劏房分間單位過程不嚴謹　料6至7成無U型隔氣

青衣長康邨康美樓早前新增兩名確診患者，疑因廁所排氣管接駁糞渠未有密封而傳播病毒感染新型肺炎。 從事劏房家居改善工作的非牟利機構「間築社」負責人游嘉樂，今日（17日）在港台節目時指，估計有6至7成劏房單位未能加裝「U型隔氣彎管」，增加散播病毒的機會。 他又指，有劏房戶為了自救，會將保鮮袋或密實袋入水，或將海綿沾上漂白水或消毒酒精，然後將渠口「封住」，但他承認有關做法仍有風險，未能完全解決問題。

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游嘉樂指，一個單位可「劏出」多間劏房，若劏房內設有獨立廁所，它們會共用一個污水管，再接駁到大渠。他指，業主分間劏房時，過程大多不太嚴謹，渠道有機會「亂咁駁」，或者無空間安裝「U型隔氣彎管」。一旦無隔氣，若有一個劏房單位的住戶受感染，病毒或會能喉管傳到其他單位。

將保鮮袋或密實袋入水「自救」

游嘉樂又指，不少劏房戶都表示擔心，稱經常能在廁所中聞到臭味。他解釋，很大機會是源於廁所無「U型隔氣彎管」，甚至喉管出現滲漏。

游續指，安裝「U型隔氣彎管」需要先進行工程，如升高地台等，由於成本較高，對一般業主而言亦「不實際」。有劏房戶為了自救，會將保鮮袋或密實袋入水，或將海綿沾上漂白水或消毒酒精，然後將渠口「封住」，避免渠內的氣味反攻到室內。不過，他承認有關做法有風險，把密實袋或海綿拿走時，氣體仍能進入室內。

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