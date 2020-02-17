【消委會】Edison mama香蕉牙膠有致窒息風險　海關呼籲立即停用

消委會今日（17日）出版新一期《選擇》月刊，公布市面上20款嬰兒牙膠測試報告，評估其結構、化學及衛生安全程度，發現有2款牙膠包括「Edison mama」香蕉牙膠Kamikami Baby Banana在結構及耐咬程度上存在不足，或有窒息危險。 海關表示，家長需立即停止讓嬰兒使用一款牙膠，因其末端部分體積過小，容易深入嬰兒喉部，有引致窒息的風險，未能符合《玩具及兒童產品安全條例》所規定的一般安全規定。

海關提醒家長需立即停止讓嬰兒使用一款牙膠，因其末端部份體積過小，容易深入嬰兒喉部而有導致窒息的危險。（海關圖片）

牙膠末端若滑入口有阻塞咽喉風險

在消委會的牙膠結構安全測試中，Edison mama香蕉牙膠Kamikami Baby Banana牙膠末端部份，能穿過模擬幼兒口腔的測模格，有可能會滑入口中，阻塞咽喉而構成哽塞或窒息風險。在耐咬測驗中，該牙膠出現破裂狀況，「蕉皮」末端破裂掉下。消委會表示已將相關資料交予海關跟進。

另外，消委會亦發現，「ange」長頸鹿牙膠Giraffe Teether在耐咬測驗中，部份位置出現破裂，「鹿耳」及「煲呔」甩下，同樣可能令嬰兒造成哽塞及窒息。

海關提醒依照指示檢查牙膠結構

海關表示，發現另外兩款嬰兒牙膠未能完全符合識別標記及雙語警告標籤的要求，同樣涉嫌違反《條例》的規定。

海關提醒，市民購買牙膠時，應留意標籤所示的合適使用年齡建議；遵照牙膠上所附載的所有指示；檢查嬰兒牙膠的結構，例如是否容易破碎。若嬰兒吞下脫掉的碎件，可能會因為阻塞喉道而引致窒息；扔掉嬰兒牙膠的塑膠包裝袋，避免引致兒童窒息；及如發現嬰兒牙膠有破損情況，應立即停止讓嬰兒咬嚼。