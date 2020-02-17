【消委會】30款瑜伽墊28款含甲酰胺影響生殖系統　9款含量超標

近年流行瑜伽健身，消委會檢驗市面上30款瑜伽墊，售價由45元至899元不等，結果發現僅兩款不含生殖毒性的甲酰胺（formamide），同時有9款樣本的甲酰胺含量超過歐盟玩具的安全指令的上限。不過再經釋放量測試後，9款在空氣中會釋出的甲酰胺則未有超標。另外，3成樣本檢出多環芳香族碳氫化合物，3款萘含量高於德國自願性標準 GS Mark相關要求。 由於練習瑜伽時，皮膚或長時間及大面積直接接觸瑜伽墊，又或可能經由呼吸道吸入其釋出物，消委會建議生產商在可行情況下，將瑜伽墊中的有害物質含量盡可能降低，以保障消費者健康。

消委會檢驗市面上30款的瑜伽墊，售價由45元至899元不等。（消委會圖片）

消委會測試的30款瑜伽墊樣本售價由45元至899元不等，相差約19倍。售價899元的德國產Manduka Pro Lite Thunder Yoga Mat PL-71與其中49元中國產的迪卡儂基礎瑜伽墊整體評分同獲 4分，顯示價格與瑜伽墊化合物的檢出量沒有必然關係。



價格與瑜伽墊化合物含量無關係 49元迪卡儂與德國貨同獲4分

今次測試項目涵蓋瑜伽墊的甲酰胺、二甲基甲酰胺、多環芳香族碳氫化合物，以及塑化劑等有害物質的含量。結果顯示，28款樣本檢出甲酰胺，介乎每公斤9毫克至 1,270毫克，只有台灣產的Pure Yoga Yoga Mat 810006（售價550元） 及台灣產 i.care Yoga & Pilates Mat Item: AS52105 (售價108元）未有含甲酰胺。

其中9款含量高於歐盟玩具安全指令規定每公斤 200毫克的上限，含量最高的GOMA雙面花紋瑜伽地蓆超出相關規定達5倍。



兩款台產瑜伽墊未有含甲酰胺 售價分別108元及550元

消委會再安排該 9款樣本額外進行甲酰胺釋放量測試，結果顯示，在試驗空間放置 7日後，6款樣本的釋放量由每立方米12微克至15微克 ，其餘3款，即則未有檢出甲酰胺，全部符合歐盟玩具安全指令的釋放量規定。

瑜伽墊普遍使用含甲酰胺的發泡物料製造，而甲酰胺胺對造血和生殖系統會造成影響。（資料圖片 / 黃寶瑩攝）

甲酰胺對造血和生殖系統會構影響 3歲以下嬰幼兒應少接觸

消委會指出，瑜伽墊普遍使用含甲酰胺的發泡物料製造，而甲酰胺在塑膠和聚合物工業中應用廣泛。根據歐洲化品管理局的動物研究顯示，甲酰胺對造血和生殖系統會造成影響，經長期接觸可對胎兒造成傷害；也有研究指，不同物理及不同途俓接觸甲酰胺可致畸胎等，建議3歲以下的嬰幼兒減少接觸甲酰胺。



由於在是次測試中，有 2款樣本沒有檢出甲酰胺，反映在瑜伽墊的製造過程中 ，甲酰胺或相關成分未必是必要的原材料，消委會敦促生產商改良生產，以降低消費者使用時的風險。

30款瑜伽墊樣本中，11款檢出含多環芳香族碳氫化合物（ PAHs），總量同時符合歐盟 REACH法規規定，及德國自願性標準 GS Mark的相關要求。



3款含致癌物質 KETTLER Yoga Mat含量最高

不過， 9款檢出萘（PAHs其中一項物質）的樣本中，3款萘含量高於德國自願性標準GS Mark就長時間接觸皮膚消費品的要求（每公斤 2毫克 ），達每公斤 4.7毫克至 6.5毫克 。



使用後應以肥皂洗手 減少攝入機會

3款樣本分別為中國產 E-Sport Eco- Friendly PVC Yoga Mat/ Exercise Mat（售價100元）含 4.7毫克、 未標產地的60cm 素色瑜伽墊（售價48元）含6.1毫克及中國產KETTLER Yoga Mat（售價218元）含6.5毫克。



新買瑜伽墊應該先打開通風數天再使用

萘屬或可能令人類致癌的物質。消委會建議，消費者運動完應盡快用溫和肥皂或洗手液清洗雙手，減低攝入萘的機會。新買的瑜伽墊應打開並通風數天，有助揮發有機化合物，減低使用時經呼吸吸入的劑量，期間亦應避免讓兒童及寵物接觸。

若需共用瑜伽墊 建議外蓋毛巾

消委會總幹事黃鳳嫺說，若市民到中心或練習室時需共用瑜伽墊，建議使用較「新淨」的瑜伽墊，使用前可先清潔或外蓋毛巾。而使用後，亦應盡快清潔雙手或雙腳，以增加保障。