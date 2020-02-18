【武漢肺炎】觀塘獨居漢確診　潛伏期到中山及澳門　累計62宗個案

衞生防護中心公布，今日（18日）新增兩宗確診新型病毒肺炎個案，累計錄62宗個案。 其中一宗個案患者是一名32歲菲籍女傭，其僱主早前曾出席北角明星酒家29人聚餐，席間已有6人確診。32歲女外傭其後入住東區醫院，她的首次測試結果為陰性，再覆檢時轉為陽性。 最新確診的患者是一名58歲男子，獨居於觀塘康寧道25-41號金僑華廈。他自2月11日起發病，兩度向私家醫生求醫，於潛伏期內曾外遊，包括於1月23日至2月2日到中山探望妻女，另外因工作緣故於2月5日曾到澳門。

▼疫症下的香港 不正常的日常▼

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衞生署衞生防護中心表示，截至今日晚上八時，本港增兩宗新型冠狀病毒感染確診個案，至今本港確診個案累計62宗。

第61宗個案是一名32歲女子，她是2月13日確診、67歲女子（第52宗）的家傭。病人過往健康良好，居於鰂魚涌康景花園D座。她於2月2日出現發燒和咳嗽，自行服藥後病徵消退，沒有向私家醫生求診，2月14日被中心在進行流行病學調查期間轉介到東區醫院入院接受隔離治療，當時病人的呼吸道樣本對新型冠狀病毒呈陰性反應。

但由於病人臨床病徵持續，遂進行進一步呼吸道樣本檢測，今日證實對新型冠狀病毒呈陽性反應，現時情況穩定。病人於潛伏期內沒有外遊，亦沒有出席1月26日僱主家庭於北角的聚餐。其密切接觸者（除第52宗個案外）包括僱主夫婦及其子女早前已被安排接受檢疫。

中心在下午的記者會上提到，病人發病時曾於2月9日到過香港大會堂外，與十多位朋友聚會，中心將追蹤這批人士。

港府下午召開記者會，交代最新疫情發展。（張浩維攝）

發病後兩度向私家醫生求診

第二宗新增的個案涉及一名58歲男子，是第62宗個案。病人過往健康良好，獨居於觀塘康寧道25-41號金僑華廈，工作地點亦在同區。他自2月11日起出現發燒和發冷，自2月15日起出現咳嗽，分別於2月11及13日向同一名私家醫生求診，昨日到基督教聯合醫院求診並入院接受治療。其呼吸道樣本證實對新型冠狀病毒呈陽性反應，現時情況穩定。

中心透露，病人的妻女住在中山，病人於潛伏期內、1月23日至2月2日到過中山探望她們，亦因工作緣故曾於2月5日即日往返澳門。