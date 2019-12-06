埃塞俄比亞航空客機大帽山上空偏離航度達一海里　調查需時12個月

今年7月18日晚上11時52分，一架屬於埃塞俄比亞航空公司（Ethiopian Airlines）的波音787-8客機在進入香港國際機場時偏離了著陸航向信標台（localiser）即大帽山上空航道，偏北達一海里。民航意外調查機構今日（6日）稱，指調查組正詳細分析所收集的數據和資料，預料完成整個調查需要12個月。

埃塞俄比亞航空公司一架波音787-8客機，於7月18日進入香港國際機場時偏離航道達一海里。圖為埃塞俄比亞航空的其他客機。（路透社）

民航意外調查機構（AAIA）總意外及安全調查員於今年8月28日，收到香港民航處就 7月18日在跑道25R ILS進場中發生的飛機偏離事故的通報。

事故發起於今年7月18日晚上11時52分，埃塞俄比亞航空公司的波音787-8飛機，註冊編號ET-ASG，在進行儀表著陸系統（ILS）進場香港國際機場（HKIA）時，偏離了著陸航向信標台（localiser）航道。

航班於大帽山側方上空 向北偏離進近航道約1海里

事發前，飛機獲准以跑道25RILS進場香港國際機場。在經過航線點RIVER，即大帽山側方之後不久，飛機一直向北偏離進近航道約1海里，其間曾下降至最低3,700英尺高於平均海平面（AMSL），當時飛機與地面一個3,277英尺點高之間的水平間隙為570米。

空中交通管制警告飛行員，並指示飛機爬升至4,500英尺AMSL。飛機被重新定位後，進行另一次ILS進場，並安全著陸。在事故中，飛機沒有受損。

飛機在事故中未有受損 機長飛行經驗為5,302小時

總意外及安全調查員，根據《香港民航（意外調查）規例》及《國際民用航空公約》規定事做作調查。涉事飛機的設計及製造國的事故調查機關，美國國家運輸安全委員會, 以及飛機的註冊及營運國的事故調查機關，埃塞俄比亞事故調查局（EAIB）已於9月27日就這宗嚴重事故接獲通知。

資料顯示，駕駛該航班的機長持航空運輸飛行員執照（飛機），其體檢合格證明書為一級，具資格駕駛波音B777及B787型，飛行經驗為5,302小時。

調查組仍正詳細分析所收集的數據和資料，以確定嚴重事故的情況和因由，同時確定需要進一步調查的範圍，及要跟進的調查方向；預計事故調查需時12個月。