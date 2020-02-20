【財政預算案2020】一文看清政府派糖：派一萬元、減100%薪俸稅等

2020-21年度《財政預算案》今日(2月26日)公布。財政司司長陳茂波公布多項派糖方案，包括向18歲或以上的香港永久性居民發放一萬元；為香港房委會及房協公共租住單位的較低收入租戶代繳一個月租金；寬減2019/20課稅年度百分之百的薪俸稅和個人入息課稅；寬免住宅物業全年差餉；亦會為參加2021年香港中學文憑試(DSE)的學校考生代繳考試費。 《香港01》將直播並持續更新有關狀況。

向十八歲或以上的香港永久性居民發放一萬元

向18歲或以上的香港永久性居民發放一萬元，一方面鼓勵及帶動本地消費，另一方面紓緩市民的經濟壓力。預計措施可惠及約700萬人，涉及710億元開支。

代繳2021年文憑試考試費

為參加2021年香港中學文憑考試的學校考生代繳考試費。政府開支約一億五千萬元

為公屋低入租戶代繳一個月租金

為香港房屋委員會和香港房屋協會公共租住單位的較低收入租戶代繳一個月租金。政府開支約十八億二千九百萬元

領取社會保障將發放多一個月津貼

向領取社會保障金額的人士發放多一個月的綜合社會保障援助標準金額、高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼。鼓勵就業交通津貼亦會作出相若安排。政府開支約四十二億二千五百萬元

寬免住宅物業全年差餉 每季上限1500元

寬免二零二零／二一年度住宅物業全年差餉，以每戶每季1500元為上限，估計惠及293萬個住宅物業。政府收入將減少一百三十三億元

寬減薪俸稅和個人入息稅 上限2萬元

寬減2019/20課稅年度百分之百的薪俸稅和個人入息課稅，上限為2萬元，全港195萬名納稅人受惠。有關扣減會在2019/20課稅年度的最終應繳稅款反映。政府收入將減少188億元

合資格低收入家庭發放特別津貼

防疫抗疫基金下為約二十萬個領取在職家庭津貼和學生資助的合資格低收入家庭發放一筆過特別津貼

補貼或減免合資格的非住宅電力、水費及排污費

合資格的非住宅電力用戶額外四個月每月百分之七十五的電費開支，每戶每月補貼上限為5000元。政府開支約29億元；

減免非住宅用戶額外四個月百分之七十五的應繳水費及排污費，每戶每月減免額上限分別為2萬元及12,500元。政府收入將減少三億四千萬元

寬免公司的周年申報表登記費

公司註冊處將全面寬免公司的周年申報表登記費（逾期登記除外），為期兩年。有關措施將惠及約140萬間公司，相關收入將合共減少二億一千二百萬元；

寬免商業登記費

寬免2020/21年度的商業登記費，150萬名業務經營者受惠。政府收入將減少三十億元

寬免非住宅物業差餉

寬免2020/21年度非住宅物業差餉，首兩季以每戶每季5000元為上限，其後兩季則以每戶每季1500元為上限，估計惠及42萬個非住宅物業。政府收入將減少32億元；

寬減利得稅

寬減2019/20課稅年度百分之百的利得稅，上限為2萬元，全港十四萬一千名納稅人受惠。有關扣減會在二零一九／二零課稅年度的最終應繳稅款反映。政府收入將減少二十億元。

「中小企融資擔保計劃」推百分之百擔保特惠低息貸款

「中小企融資擔保計劃」下，推出由政府作百分之百擔保的特惠低息貸款，申請期為６個月。貸款額為合資格申請企業６個月的薪酬及租金開支，以200萬元為上限，還款期長達3年，可選擇首6個月還息不還本。

【財政預算案2020】陳茂波派錢金額揭盅 消息：全民派一萬元

陳茂波早前表示，今次肺炎疫情比2003年沙士對經濟的打擊更甚，形容是「海嘯式」衝擊，可能令失業率急速惡化，他預告新一個財政年度（2020/21年度）的預計財政赤字可能是歷來最高，今次落實全民派錢一萬，財政赤字勢破千億元大關。

【財政預算案2020】周三出爐 陳茂波：資源有限 不能滿足所有人

財政司司長陳茂波發表網誌，指終於敲定預算案內容，披露了最新一份財政預算的封面，今年以啡色為封面底色，再配以「政府財政預算案」等黃色字。他指「撐企業、保就業」是政府應對經濟下行時的關鍵目標，但強調政府資源有限，預算案不可能完全滿足所有人要求。

【財政預算案】暗示全民派錢？羅致光籲拭目以待 並料失業率5%

300億元抗疫防疫基金撥款在立法會通過，另一邊廂社會及各政黨近日對全民派錢的呼聲漸大，勞工及福利局局長羅致光指政府會擔起帶頭減租，但預料很難避免失業率升至4至5%，財政預算案若要為不同行業及階層設計不同的支援，工作會變得十分複雜，政府會採用簡而快的措施，稱「可能不公平但會很平等」。

【財政預算案2020】疫情打擊各行業 業界盼政府帶頭減租、助周轉

政府推出250億元抗疫基金，但仍有不少行業未受惠。新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情持續，飲食界、零售界遭受重創，大嘆租金負擔沉重，期望港府帶頭減租及推出貸款擔保計劃，協助企業現金周轉。教育相關行業如補習社、校巴亦因長期停課大受打擊，期望政府發放津貼和豁免停車場收費紓困。

【財政預算案2020】專訪香港「派錢之父」 羅祥國：派錢應制度化

建制泛民多個政黨都建議財爺陳茂波向市民每人派錢一萬元，《香港01》記者專訪香港首位於政界提出全民派錢的人物──前立法局議員、經濟學者羅祥國。羅祥國指當時是為帶動討論，對「不分貧富派錢」其實有所保留，指有人可因此獲得雙重福利，反而不公平。他認為陳茂波上次派錢縱然行政上引來混亂，但理念終歸有其道理，建議「派錢」制度化。

【財政預算案2020】回歸23年僅5次見紅 今年赤字創新高勢破700億？

財政司司長陳茂波預告，新一個財政年度（2020/21年度）的預計財政赤字可能是歷來最高，更可能會維持一段時間。翻查資料，1997回歸後23年間僅5個財政年度錄赤字，最嚴重的一次錄得赤字633億元。按陳茂波說法，20/21年度赤字隨時達700億元。

【財政預算案2020】回顧03沙士、08金融海嘯救市招數 邊樣可翻叮？

香港過去十多年多次經歷經濟低潮，包括03年沙士及08年金融海嘯，最終渡過難關。翻查當年的財政預算案，會否找到可以借鑑以挽救經濟下滑的措施？