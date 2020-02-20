【財政預算案2020】倡派消費券「止咳」　學者獻三招免蹈日台覆轍

武漢新型肺炎疫情影響下，各大主要政黨紛紛建議財政司司長陳茂波在下周預算案中宣布向全民派錢紓困，罕有成為「跨黨派共識」，部分政黨如自由黨、經民聯等建議用消費券形式派發。四大會計師行之一的畢馬威，亦呼籲政府在疫情過後，向18至69歲香港永久性居民派發1萬港元電子消費券，特定用於一般消費、飲食和消閒娛樂；70歲以上居民可透過高齡津貼收取現金。 消費券在世界各地，是常見紓困措施，主要目的是藉由政府補貼刺激民間消費，達到振興內需經濟效果。亞洲多個國家或地區如日本、台灣，過往面對經濟困境時，皆用過類似的措施，實行時或會指定某類型消費、特定對象和期限等，方法不一而足。澳門政府日前亦公布，會在疫情過後推出3,000元電子消費券。然而參考各地例子，相關措施成效有一定限制。 中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量接受《香港01》指出，消費券對於刺激內需經濟有一定「止咳」作用，但為免市民只「儲起」這筆錢而不用，他「獻計」三招，分別是設定每間店消費上限、分階段設限期執行、建立電子系統並恆常化，方可將效用發揮至最大。

陳茂波下周將發表新一份財政預算案，派錢成為近日「跨黨派共識」。（資料圖片）

日本經驗：民眾儲起，成效有限

日本自九十年代初泡沫經濟爆破後，經濟長期沒有起色。日本政府於1999年向有15歲以下兒童的家庭、65歲以上的非課稅者等合資格者，發放名為「地域振興券」的消費券，以每人2萬日圓為限，每張面額1千日圓，使用期限為1999年4月1日至9月30日。

不過據日本經濟企劃廳事後所作的調查，發放地域振興券而增加的消費額度約為使用額的32%。簡單點說，即有68%的面值未被使用，民眾只是將本身就要用的錢，如購買生活必須品，改為用消費券支付，實際消費意欲增加有限（亦即替代效應）。經濟企劃廳估算，政策只是將GDP推高2,025億日圓（約提升GDP的個人消費項目的0.1%）。

再翻查資料，當時地域振興券執行上亦出現問題，影響到政策成效，例如有民眾會拿消費券向店家換現金；另由於不同地區的振興券由地方政府自行印製，部分市政府為體現地方特色，振興券設計太過精美，例如漫畫名偵探柯南作者青山剛昌出生地鳥取縣大榮町（現北榮町），振興券就以柯南作為主題，反而令民眾不捨得用，甚至爭相收藏，達不到原先目的。

日本1999年發放「地域振興券」，其中鳥取縣大榮町的版本，以柯南為主題，吸引不少人收藏而捨不得使用，至今仍然有人在網上交易平台兜售。（Mercari網站圖片）

台灣經驗：成效只及估算約一半

2008年金融海嘯後，台灣政府基於消費市場緊縮，亦推出「振興經濟消費券」，2009年向民眾派發，每人可獲總值為3,600元新台幣的消費券。派發金額連同防偽技術等行政費用，共花856.53億元新台幣。

行政院經濟建設委員會2009年初估算，政策可以為GDP帶來0.66%增長。不過該年12月經建會發表報告，指消費券對於GDP的貢獻為0.28%至0.43%，亦即只有原先預計的一半左右。

關焯照認同，消費券對於經濟有一定「止咳」作用，但相當有限。（資料圖片）

關焯照：有「止咳」作用 香港情況或好於台、日

經濟學家、冠域商業及經濟研究中心主任關焯照指出，疫情當下派發消費券實際作用不大，因為大家都不敢外出消費，疫情過後派才有作用。他認為消費券對經濟的「止咳」作用存在，但只算是有好過無，不能放太大期望：「你派一萬元消費券，（市民）一樣可以用在一些原本就要花費的項目上，例如買生活必需品，到最後也是沒有增加過消費額，一樣等同儲起不用。」所以消費券有效與否，關鍵是市民的消費模式和習慣，對未來經濟有沒有樂觀情緒。

至於日本、台灣等地「振興券」政策對GDP貢獻不如預期，關焯照指其中一個原因是當地內需市場不強勁：日本經濟收縮後本地消費意欲下降，內需只佔GDP一半左右；台灣亦是一個相對老齡化社會，消費意欲有限，但香港人消費意欲相對強，因此消費券實效或會比台、日為好。但可以肯定的是，政府投入派出去的金額，不可能百分百化為額外的消費額。

莊太量認同消費券在刺激消費上的成效，建議政府再多做三步。（資料圖片）

莊太量獻三計保成效

中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量表示，從振興經濟角度，派消費券肯定比「現兜兜」派錢理想，因為如派現金，市民存起不用的動力更大。從大方向而言，莊太量認同派消費券的成效，但要將效果發揮至最大，他建議政府多做三步：

1. 劃界要清晰、公平：如訂立每間店消費上限，以免消費額集中在某些商店上，甚至出現老闆要求員工「貢獻」消費券等造假情況。

2. 分階段設限期執行：將計劃分階段執行，規定某階段的消費券必須在指定限期前用完，確保市民在短、中期內均會消費，商戶可分階段收到補貼，現金流亦會較理想。

3. 設電子系統並恆常化：用電子形式發放消費券，設立統一的電子系統並將消費券措施納入常規「派糖」措施中，一可防止偽冒消費券，二可為未來作準備。莊太量認為，設立電子系統時，初期行政成本可能會較高，但只要政府有決心，系統長時間運作下去，會更為順暢，起碼不會次次「派錢」都搞至滿城風雨。