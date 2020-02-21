肺移植數目低迷　兩成病人未及換肺亡　武漢肺炎疫情令捐贈者更少

24歲的吳犖晴(Lok ching) 接受骨髓移植後出現罕見併發症「肺靜脈血管閉塞症 (PVOD)」，喪失肺功能，急需換肺續命。 事件揭示肺移植手術一直較其他器官移植宗數為低，去年只有7宗肺移植，病人平均輪候時間為16個月，約20%病人未等到換肺已病逝。 醫生解釋，肺是最難保護的器官，易受感染，因此肺移植一向較難做到，而近月因「武漢肺炎」疫情影響，連帶捐贈器官者也較以往更少，醫生呼籲市民支持器官捐贈。

肺移植手術可分為雙肺及單肺，在2010年至2014年期間，每年的肺移植手術只有1至4宗，至2015年才大幅上升到13宗，但近年每年宗數亦只有個位數，2018及2019年都分別只有7宗，而今年至今仍沒有肺移植。目前等待換肺的有25人，平均等候時間為16個月，葛量洪醫院結核暨胸肺內科副顧問醫生甄詩韻坦言，約20%病人在等候期間已離世。

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葛量洪醫院結核暨胸肺內科副顧問醫生甄詩韻坦言，約20%病人在等候期間已離世。（黃舒慧攝）

肺移植必須是屍肺，捐贈者少，加上肺是最難保護的器官，令肺移植手術難上加難。瑪麗醫院心胸外科顧問醫生何嘉麗解釋，當病人垂危時，通常都會插喉，肺部與外間有連接，容易受感染，若受感染，就不宜捐贈。而部份病危病人則是心臟功能較差，但同時亦影響到肺功能，「會有水谷住，肺腫，個肺係最難保護，所以捐贈機會最低。」

何嘉麗指出，即使市民簽署了器官捐贈卡，但若家人反對捐出器官，最終也未能成事，「如果7個屋企人，有4個反對都唔得」，她呼籲市民支持器官捐贈，並應把意願告知家人。