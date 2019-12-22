【器官捐贈】陳肇始：目前有約五成家屬反對捐贈死者器官

食物及衛生局長陳肇始在網誌中表示，目前仍有約4成至5成家屬反對捐贈死者的器官，其主要原因包括希望保留離世者全屍，或未知離世者生前捐贈器官的意願等。

食物及衛生局長陳肇始在網誌中表示，目前仍有約4成至5成家屬反對捐贈死者的器官。（資料圖片）

陳肇始說，當醫管局遇到有潛在腦幹死亡的病人個案時，主診醫生會根據既定的臨床程序為病人安排腦幹死亡測試。器官捐贈聯絡主任會在病人被判定為腦幹死亡後，與家屬聯絡，若家屬同意捐出死者的器官，醫院會為器官移植輪候名冊上的病人和捐贈者進行臨床配對，把器官移植到最合適的病人身上。而現時醫管局共有9位器官捐贈聯絡主任。

她說，在現行政策下，捐贈器官屬自願性質，醫管局會尊重死者家人的意願，決定是否捐出器官。不過，即使死者臨床上適合器官捐贈，但目前仍有約4成至5成家屬最終反對捐贈死者的器官，其主要原因包括希望保留離世者全屍，或未知離世者生前捐贈器官的意願等。

會向醫管局提供撥款 加強器官捐贈和移植服務​

陳肇始又指，政府會向醫管局提供經常撥款，加強相關臨床專科的醫護人手、配套設施和資訊科技發展，以加強器官捐贈和移植服務。

她說，醫管局去年已增加了一名高級護士長，以協調不同聯網的器官捐贈和移植服務；並負責統籌相關醫護人員的專業培訓。醫管局會繼續檢討資源和人手安排，以進一步提升器官捐贈的服務質素及成效。