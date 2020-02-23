【武漢肺炎】近7成受訪基層缺防疫物資　劏房廚廁合一憂感染率增

新型冠狀病毒疫情持續，本港口罩、酒精搓手液等物資價格大幅調升，基層市民首當其衝。香港社區組織協會今(23日)公布基層家庭面對新冠肺炎疫症的困難問卷調查報告。調查共397名基層市民，當中近七成受訪者表示家中沒有能力負擔購買防疫用品，更有六成人家中只剩不多於十個口罩。 香港社區組織協會幹事王智源提到，部分受訪者居於廚廁合一的劏房單位，加上舊樓管理欠善，沒有人進行定期清潔，擔心傳播病毒風險大增。 香港社區組織協會兒童權利關注會主席黃澤明亦指，大多數基層家庭大多居於不適切的居所，空氣不夠流通，擔心病毒傳染風險比上學高，故期望教育局盡快宣布復課，並為學校提供防疫物資。

溫女士表示，現時居於廚廁合一的單位，廁所經常有臭味傳出，十分擔心受感染。（曾凱欣攝）

抗疫物品加價 基層市民無力負擔

香港社區組織協會於二月份，就基層家庭面對新冠肺炎疫症的困難進行問卷調查報告，訪問共397位來自基層家庭、家庭月入於貧窮線以下的市民。大部分受訪者為女性，年齡介乎36歲至50歲，絕大部育有1至2名18歲以下子女。

調查結果顯示，近七成受訪者表示防疫用品加價，沒有能力負擔購買防疫用品的費用，更有六成人家中只剩不多於十個口罩。

部分劏房住戶廚廁合一 恐增感染風險

香港社區組織協會幹事王智源提到，部分受訪者居於廚廁合一的劏房單位，加上舊樓管理欠善，沒有人為大廈進行定期清潔，擔心傳播病毒風險大增。

溫女士表示，現時居於廚廁合一的單位，廚房及廁所只相隔數步距離，加上廁所經常有臭味傳出，擔心受感染，每日要清潔三至四次才可安心。

香港社區組織協會兒童權利關注會主席黃澤明指，上基層家庭大多居於不適切的居所，空氣不夠流通，擔心傳染風險比上學嚴重，故期望教育局盡快宣布復課。（曾凱欣攝）

基層學童居不適切居所 憂感染風險比上學高

此外，停課雖然可以預防疫情，但對居於劏房的基層兒童，帶來另類影響。香港社區組織協會兒童權利關注會主席黃澤明指，教育局日前宣布停課，學童需要留在家中，惟低收入家庭父母手停口停，未必能照顧學童。加上基層家庭大多居於不適切的居所，空氣不夠流通，擔心傳染風險比上學嚴重，故期望教育局盡快宣布復課，並為學校提供防疫物資。

▼疫下香港 口罩、搶購、衝突、寒冬▼

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團體建議政府派抗疫用品 解基層家庭燃眉之急

團體建議政府為受疫情影響的基層家庭免費派發口罩等抗疫用品，解決燃眉之急，並透過現有各津貼計劃向貧窮家庭增發生活津貼，又期望政府向每名市民派發一萬元紓困。