【武漢肺炎】確診警員有26名同僚須檢疫　等候送隔離營

撰文：王潔恩
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由新型冠狀病毒引發的「武漢肺炎」疫情持續，其中一名48歲男警員上周四（20日）確診，他曾出席在西環明星酒家舉行的同袍退休晚宴，同場的59人全部需到檢疫中心隔離14日。不過，據昨日的資料所示，只有28名警務人員接獲通知，陸續入住檢疫中心接受檢疫。
衛生防護中心傳染病處主任張竹君今日（23日）在記者會表示，除了59名同場人士外，該名確診的警員在16日亦曾上班，與26名員工「比較密切」，又會一起吃飯，故該批員工一併亦需要檢疫。她呼籲須檢疫人士在等候送隔離營期間，應留在家中不要外出。
張竹君說，確診警員有3名同僚曾經不適並送院，對病毒呈陰性。
衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，除了59名同場人士外，該名確診的警員在16日亦曾上班，有26名員工「比較密切」。（李澤彤攝）
張竹君表示，除了飯局內同場的59名人士外，確診的警員在本月16日亦曾上班，他與26名員工一同工作，形容他們「比較密切」，又會一起吃飯，故該批員工一併亦需要檢疫，但未知他們是否全為警員。
首名警員初步確診後，當晚有穿着防護衣的醫護人員，晚上9時許到油美苑潤美閣，接載患者家人入聯合醫院。（資料圖片 ／陳浩然攝）
承認送往檢疫中心時間「拖慢咗」
不過，張竹君承認，過去數日送往檢疫中心的時間「有啲拖慢咗」，但稱同事已「盡快做緊」。她說，會呼籲正等待檢疫的人士勿外出。
她解釋，鑽石公主號的乘客正陸續回港，個案亦急增數十至近百名的密切接觸者，坦言：「可能中間有啲措手不及。」
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