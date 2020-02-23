【武漢肺炎】確診警員有26名同僚須檢疫　等候送隔離營

由新型冠狀病毒引發的「武漢肺炎」疫情持續，其中一名48歲男警員上周四（20日）確診，他曾出席在西環明星酒家舉行的同袍退休晚宴，同場的59人全部需到檢疫中心隔離14日。不過，據昨日的資料所示，只有28名警務人員接獲通知，陸續入住檢疫中心接受檢疫。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君今日（23日）在記者會表示，除了59名同場人士外，該名確診的警員在16日亦曾上班，與26名員工「比較密切」，又會一起吃飯，故該批員工一併亦需要檢疫。她呼籲須檢疫人士在等候送隔離營期間，應留在家中不要外出。

張竹君說，確診警員有3名同僚曾經不適並送院，對病毒呈陰性。