【肺炎口罩】新世界基金設廠料4月投產　俊和助懲教增產口罩

新型冠狀肺炎病毒疫情持續，早前有發展商地盤停工。建造業議會早起分別透過捐贈、採購，共獲得55萬個口罩，將由今日（24日）起派發給承辦商，分發到逾千個工地。 出席活動的新世界建築董事總經理郭晉偉稱集團正研究自行製造口罩，料要約2個半月後投入生產；新世界慈善基金宣布將設口罩廠生產口罩。俊和建築行政總裁李家粦稱，正協助懲教署利用現有設施改建工場，增加口罩生產。

▼疫下香港 口罩、搶購、衝突、寒冬▼

+ 10 + 9 + 8

建造業議會早前分別獲新世界及俊和建築捐贈20萬及10萬個口罩，另自行採購25萬個口罩，合共55萬個口罩經承辦商派發給地盤工人，工程承辦商可於今日（24日）起到九龍灣零碳天地提取。建造業議會將按地盤今個月上班工人派發口罩，每名工人可獲發5個口罩。

建造業議會執行總監鄭定寧稱，現時內地工廠未完全復工，導致個別項目運送原材料延誤，但情況並不普遍。他又說，暫時未見工程延誤，希望承辦商及發展商多溝通，減低疫情對工程的影響。對於需隔離的工人，他稱議會向他們派發一筆過4,200元的補助金，如不幸染病會有額外補助。

建造業總工會理事長黃平稱，現時工會5.7萬名會員有一半人停工，「部分人開下停下。」他稱，就算地盤復工，惟因應部分工序受阻，同樣影響工人生計。

建造業議會向業界派發55萬個口罩。（羅君豪攝）

俊和建築行政總裁李家粦稱，旗下工程項目未有停工，現時問題在於內地工廠未完全復工，影響原材料運送，導致本港暫停製作混凝土。他說，生產混凝土為建築工程重要及必須工序，若生產停頓其他工序如釘板、紮鐵均要暫停，形容情況影響甚廣。

新世界建築董事總經理郭晉偉說，部分工程項目會有延誤，但未能評估延滯時間，暫時未有計劃減薪或裁員。

不少私人公司均設立口罩生產線，郭晉偉稱集團正研究自行製造口罩，料要約2個半月後投入生產。李家粦則透露俊和正協助懲教署利用現有設施改建工場，增加口罩生產。

李家粦稱，早前本港混凝土製作停頓。（羅君豪攝）

新世界發言人表示，將設置生產線生產「香港製造」口罩，並會在疫情期間免費派發給非牟利團體，幫助基層市民度過疫情難關。而目前未有計劃就此向政府申請防疫基金。據了解，新世界今次是與科學園某間初創科研企業合作，而廠房則是設於新世界某幅屯門用地，而口罩機來自台灣。