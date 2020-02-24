【鑽石公主號】駿洋邨兩人確診　有人零病徵　首兩架包機3人染疫

本港的新型冠狀肺炎疫情持續擴散，至今（24日）累計錄得79宗確診個案。衞生防護中心公布，新增的5宗個案當中，有2人是曾乘坐鑽石公主號的港人，返港後再接受病毒測試時呈陽性，他們昨晚（23日）被送往瑪麗醫院隔離。 其中一名59歲女病人，她是在入院後、今日才開始有發燒及頭痛。另一名58歲女病人，她在鑽石公主號上曾喉嚨不適，但2月17日取樣本化驗對病毒呈陰性，至今日確診，相隔一星期化驗結果由「陰轉陽」。另有兩個鑽石公主號乘客，檢測結果初步呈陽性，正等候衞生署公共化驗處確定結果。

▼直擊鑽石公主號港人回港情況▼

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現時有逾200名曾乘坐鑽石公主號的港人，正於火炭駿洋邨接受隔離檢疫，據悉有4人昨晚初步確診，同晚被送往瑪麗醫院隔離治療。

繼早前68歲男乘客首個在港確診後，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日透露，增兩個鑽石公主號的檢疫人士確診，其中第78宗個案、59歲女患者，她於化驗結果呈初步陽性後獲安排送院，至入院後的今日才出現病徵，包括發燒及頭痛。另一人是58歲女病人，第79宗個案，她在2月4日仍在船上時曾有喉嚨不適，2月17日在船上的化驗結果顯示對病毒呈陰性，至回港後入住隔離中心再做化驗，相隔一星期至今日確診。她目前身體無不適，正在瑪麗醫院留醫。首宗個案68歲男乘客乘第一班包機回港，59歲、58歲個案則乘坐第二班包機。

張竹君解釋，由於取樣本時未必準確，亦會因病人取樣時病毒量低，而影響檢測結果。她續指，正因未知郵輪上的傳播鏈，因此將郵輪視為疫區，再要求乘客入住駿洋邨隔離檢疫。駿洋邨至今共12人送院，當中4人確診，另有兩人初步確診，化驗結果正待覆檢。