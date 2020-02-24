【武漢肺炎】曾到福慧精舍確診婦居麗宮大廈　丈夫受訪：無得擔心

衞生防護中心今日（24日）下午宣布，再新增4宗確診個案，當中包括2人曾到北角美輪大廈福慧精舍佛堂，分別是57歲女子及68歲女子。確診的68歲婦人為第77宗個案，她住在北角麗宮大廈，曾往春秧街街市。 記者今日到麗宮大廈視察，確診病人丈夫一家表示已接衞生署通知，惟未知何時被接走，他受訪時說「都無得擔心」。有同層住戶感到驚訝，表示會加強消毒。

居麗宮大廈的確診婦人的丈夫在門口接受訪問，他稱正等待轉送檢疫中心。（李澤彤攝）

患者逢初一、十五都到佛堂唸經​

記者今日下午到麗宮大廈視察，確診病人的丈夫、女兒、外傭仍在單位內。其丈夫表示，衞生署下午已以電話通知他們需隔離，惟暫時未知何時被接走，以及送去哪個檢疫中心隔離，認為安排尚算好。

他透露，家中只有妻子會到佛堂唸經，每逢初一、十五都會去，惟病原從何來則「無從得知」。被問及會否擔心受感染，他則無奈道：「都無得擔心。」

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有同層住戶直言感到驚訝，會加強消毒措施。（李澤彤攝）

一名同層住戶剛剛才得知消息表示驚訝，會多加消毒，「特別消毒啲門柄」。他又指，平時很少接觸患者一家，亦「唔驚得咁多」，暫未有打算搬離家。

樓下看更以消毒藥水抹電梯按鈕。（李澤彤攝）

看更：確診婦人平日都戴口罩

樓下看更亦有消毒藥水抹電梯按扭，大廈亦打算請清潔公司清潔。他表示，確診病人平日出入都會戴口罩，「日日行四、五轉，日日都去佛堂。」被問及會否擔心，他則認為「驚都無辦法。」