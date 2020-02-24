【武漢肺炎】累計81宗確診個案　據悉藍田興田邨保安兒子初步確診

衞生防護中心今日（24日）新增7宗確診新型冠狀病毒肺炎個案，全港累計共81人確診。最新確診的兩人是鑽石公主號返港乘客，分別是57歲男及57歲女病人，兩人均在無病徵下確診，目前在瑪麗醫院留醫。 據了解，第72宗個案、62歲藍田興田邨男保安員的兒子，同樣對新型冠狀病毒呈陽性，屬初步確診個案，目前在聯合醫院留醫。另外有消息指，北角福慧精舍堂群組再增一人初步確診，患者是今日確診第76宗個案、居於豪宅紅山半島57歲女病人的妹妹，她亦經常前往該佛堂，病人目前在律敦治醫院留醫，倘最終確診，佛堂群組個案將增至7宗。

衞生防護中心透露，新增的第75宗個案是透過普通科門診及急症室病人的「加強化驗室監測」計劃確診，病人是35歲男子，居於元朗Grand YOHO三座，他過往健康良好。病人自2月19日出現發燒和咳嗽，兩日後到博愛醫院急症室求醫，22日確診，被安排入住屯門醫院入院接受治療，情況穩定。

妻子有病徵 同入住屯門醫院隔離

病人於2月3至7日曾到深圳福田的寓所。病人的家居接觸者包括妻子、女兒及妻子來自深圳的姐姐。他的妻子因出現病徵被送往屯門醫院接受隔離治療，其女兒以及妻子的姐姐則沒有出現病徵，將被安排接受檢疫。

中心呼籲曾於本月21日晚上約7時從病人寓所接載病人到博愛醫院，以及同日晚上約9時由該院接載病人至其寓所的的士司機，請致電衞生防護中心熱線。

佛堂群組增至6信眾確診 一患者妹初步確診

第76宗個案及第77宗個案均到過位於北角美輪大廈内的「福慧精舍」佛堂，第76宗個案、57歲患者住大潭紅山半島第一期，過往健康良好，她自2月8日喉嚨痛、2月10日發燒，2月12至16日數度在養和醫院門診部求醫，16日至17日入住該院，至23日再到養和門診時獲轉介至律敦治醫院。病人現時情況穩定，同住的丈夫、二兒子、三兒子和家傭均無病徵，將接受檢疫。病人於潛伏期間（1月26日至30日）曾到日本大阪。

消息指，57歲女病人的妹妹亦已經初步確診，在律敦治醫院留醫，妹妹亦經常前往同一佛堂。

第77宗個案、68歲女患者居於北角英皇道301-319號麗宮大廈。病人自2月19日咳嗽，昨日曾向一名私家醫生求醫，其後致電中心熱線，獲中心安排救護車轉送瑪麗醫院入院接受治療。病人情況穩定，於潛伏期內沒有外遊，其同住的丈夫及家傭沒有出現病徵，將被安排接受檢疫。

衞生防護中心再次呼籲曾於1月底至2月到過「福慧精舍」佛堂的市民，應致電中心熱線通報。

▼直擊鑽石公主號港人回港情況▼

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累計共5個鑽石公主號返港乘客確診

至於第78至81宗個案，涉及四名鑽石公主號郵輪乘客，分別為59歲女子、58歲女子、57歲男子和57歲女子。他們過往健康良好，均曾於1月25日至2月21日逗留在郵輪，乘坐香港政府安排的包機於2月22日抵港。

四人的樣本經化驗後初步對新型冠狀病毒呈陽性反應，故昨日被安排送往瑪麗醫院入院接受治療。經進一步檢驗，至今日確診，現時全部情況穩定。

第78宗個案病人今日出現發燒及頭痛。其同遊妹妹及姪女沒有出現病徵，正接受檢疫。而第79宗個案病人自二月四日出現喉嚨不適，其同遊丈夫沒有出現病徵，正接受檢疫。

兩個確診的鑽石公主號乘客無病徵

第80宗個案病人本身無病徵，其五名同行者當中一人出現病徵，昨日被送往基督教聯合醫院入院接受治療，其餘同行者沒有出現病徵，正接受檢疫。第81宗個案病人本身同樣無病徵，其三名同行者亦無出現病徵，正接受檢疫。

另外，衞生防護中心呼籲曾於2月18日及20日下午約二時至三時接載第72宗個案病人往返其位於藍田興田邨彩田樓的寓所及藍田廣田商場的的士司機，請致電中心的熱線。