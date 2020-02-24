【武漢肺炎】高鐵協議未按疫情調整　運房局：未評估是否補貼港鐵

武漢肺炎疫情持續，香港初期部分傳入個案，都是乘坐高鐵到港，政府最終於1月30日凌晨起關閉高鐵西九龍站，至今再無人經此出入境。根據由政府全資擁有的九鐵與港鐵簽訂的協議，如高鐵實際乘客量比預期少逾15%，九鐵需承擔風險並補貼港鐵，意味政府或需因封高鐵站而補貼港鐵。 運輸及房屋局回覆表示，營運協議並沒有因傳染病疫情而暫停服務的條款；亦沒有因應疫情而調整相關客流的條款。不過局方強調，九鐵及港鐵可因應情況而修訂條款，現時政府亦未評估九鐵是否需向港鐵補貼。

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根據九鐵與港鐵簽訂的《服務經營權補充協議》，當中設有「乘客量上下限機制」，假如高鐵的實際客流與預期的偏差在15%內，港鐵會承擔全數風險，或保留全部收益；相反若偏差逾15%，港鐵與九鐵就需按三比七的比例，承擔風險或攤分收益，換言之，即政府需補貼港鐵。

運房局表示，《服務經營權補充協議》並無關於不可預見的情況，或因傳染病疫情，而需要暫停服務的條款；亦沒有就疫情而調整「乘客量上下限機制」的條款。不過局方指，如九鐵及港鐵同意，可按實際情況修訂相關條款。

高鐵西九站於1月30日凌晨封關，多名乘客趕尾班車。(資料圖片／余俊亮攝)

運房局又指，統計處仍未正式公布1月的抵港及離港旅客數字，並強調「乘客量上下限機制」按公曆年計算，政府尚未因應高鐵暫停服務，而評估九鐵是否需要按機制向港鐵支付款項。

港鐵回覆則表示，會留意封站對高鐵整體乘客量的影響，待疫情過後，會與政府商討有關情況。

高鐵香港段於2018年9月23日通車，當時預計日均客流為80,100人次，不過甚少達標，在通車一周年時，港鐵表示受反修例示威影響前，周日的日均客量為4.6萬人次；周末則為6.4萬人次，始終低於預計人流。運房局曾表示，為確保高鐵財務穩健，因此財務估算採用比80,100人次更為保守的估算。