【武漢肺炎】教育局宣告DSE如期開考　調查指逾九成學生盼延期

武漢肺炎疫情持續，未有退減跡象，莘莘學子亦受影響，教育局今日（25日）表示中學文憑試的各科筆試及英文口試，將如期3月27日開考。中學生罷課籌備平台早前就DSE安排展開問卷調查，結果逾九成受訪考生認為應延遲開考，近四成更認為需待疫情結束方開考。

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中學生罷課籌備平台於2月20至23日期間，以網上問卷訪問了來自463間中學，共17,338名高中生，以了解他們對DSE安排，及停課的影響，當中約66%受訪者為應屆DSE考生。

調查結果顯示，逾九成三考生認為，停課對備戰應考有影響；約兩成六考生表示，學校尚未完成教授DSE課程，當中更有近一半人稱，教育進度滯後一個月或以上。有九成考生表示，受疫情影響，而暫停備戰考試；近九成考生認為應延遲開考，當中37.3%認為應延遲1個月；37.1%表示需延至疫情結束方開考。

中學生罷課平台發言人鄭家朗認為，考生的身體健康最重要，開考時大量考生聚集有一定風險，希望政府可延遲開考，質疑政府堅持開考只是「唔想加重行政負擔」。他又稱，即使延遲放榜，教育局亦可要求大專學界配合，更改開學時間，相信對考生影響不大。