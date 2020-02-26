【武漢肺炎】在韓港人指首爾戴口罩人激増　查新天地教會有難度

「武漢肺炎」疫情在全球擴散，南韓首當其衝，最新確診宗數已破1000宗。在首爾工作的教協前總幹事馮家強今早（26日）在電台節目中表示，現時在首爾戴口罩的人增多，首爾口罩缺貨，但未需排隊購買。另外，南韓政府針對新天地教會的信徒作追蹤及檢測，但因這間教會主張教徒與政府「不合作」，甚至叫教信徒若被問是否屬新天地教會時要答「唔係」，令當局更難追查。他指暫時了解到當地政府會搜查新天地教會的文件，以了解有無教徒資料，去便追查。

▼韓國疫情重災區大邱▼

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首爾市民開始緊張

馮家強表示，首爾口罩缺貨，但未需排隊購買，而大邱慶北就需要排隊購買。他指首爾市民開始緊張，數天前只有三、四成人戴口罩，現時則有約九成人戴上，但情況未至於恐慌。他稱，當局昨天發出指引，呼籲僱主讓僱員可以在家工作，但未知有多少公司跟從，而公務員則可延遲一小時上班。

叫教徒周圍去話自己被打壓

他續指，南韓政府針對新天地教會的信徒作追蹤及檢測，是因這間教會主張教徒與政府不合作，馮說：「（若）被問係咪（新天地教會）叫信徒要答唔係。」馮認為這或令南韓政府較難追查，而新天地教會也主張教徒「周圍去話自己被打壓」，其他教會會減少聚會，但新天地教會則未必，因此當局措施較針對這間教會。他補充，暫時了解到當地政府會搜查新天地教會的文件，了解有無教徒資料，去作出追查。