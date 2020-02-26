去年12月高鐵有內地乘客擅闖路軌經通風大樓離開　自首後才遣返

廣深港高鐵香港段於2018年9月，運輸及房屋局局長陳帆今日（26日）以書面回覆立法會質詢時，透露西九站啟用至今，曾發生兩宗未獲授權人士進入路軌，其中一宗發生於去年12月初晚上，一名內地乘客乘搭南行列車時，原本打算於深圳北站下車，卻錯過該站，當列車到達西九站後，該男子下車後竟步入路軌更行走一段時間。最終該男子在沿線其中一個通風大樓的緊急出口，離開鐵路範圍，並向警方自首，終被送回內地。 陳帆表示，政府及港鐵十分關注事件，局方正與港鐵跟進，確保高鐵營運的安全及服務質素。

譚文豪於立法會提出書面質詢，問到高鐵通車至今，是否曾有人未經許可進入路軌及隧道範圍。（資料圖片）

公民黨立法會議員譚文豪於立法會提出書面質詢，問到高鐵通車至今，是否曾有人未經許可進入路軌及隧道範圍；以及有沒有人未辦理入境手續，就進入香港境內。

通車至今 載客量2,200萬人次

陳帆以書面回覆表示，高鐵通車至今接載逾2,200萬人次，曾發生兩宗未獲授權的人士，進入高鐵路軌的事件。他指，第一宗發生於去年3月底，港鐵一名月台助理在西九月台工作期間墮軌，之後消防處獲得內地許可後，經過內地口岸區協助事主。

陳帆透露，去年12月初，一名男子擅自走進路軌。（資料圖片）

闖路軌乘客 無通關已離開車站

至於第二宗，陳帆指發生於去年12月初晚上，當時一名內地乘客從長沙南站，乘搭南行列車，原擬於深圳北站下車，但錯過停站。他續指，當列車到達香港西九龍站後，該乘客下車後沒有如常通關，反而進入路軌並沿路軌步行一段時間，並在沿線其中一個通風大樓的緊急出口離開鐵路範圍，再向警方自首，最終按機制被送返內地。

陳帆表示，政府及港鐵十分關注事件，港鐵正在調查，並會聯同保安局及執法機關在保安委員會下仔細審視是次事件，並由港鐵及執法機關採取適當跟進措施，以確保邊界完整及避免同類事件發生。營運方面，陳帆指局方正與港鐵跟進，確保高鐵營運的安全及服務質素。他表示，除了該兩宗事件，沒有接獲其他未經辦理出入境手續，而進入香港的個案。

西九龍站月台並不設幕門。（資料圖片）

翻查資料，根據「一地兩檢」的合作安排，雖然車廂實施內地法律，為內地口岸區範圍；不過高鐵香港段的石崗列車停放處、路軌及行車隧道，則屬香港範圍。

另外，現時西九站並無裝設月台幕門，譚文豪問到其原因。陳帆表示，路軌屬香港範圍，為確保乘客禁止進入，港鐵要求乘客登車離站，以及抵站下車的管理措施，不論是離站和抵站列車，乘客均不准在月台逗留。他續指，由於高鐵是跨境鐵路，有不同型號的列車會抵達西九站，不同列車的車門位置有異，故西九站無法設置適合所以列車的月台幕門。他強調，列車抵站時，港鐵會派員看守相關月台兩端，以防止乘客從該處進入路軌。