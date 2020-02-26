【財政預算案2020】為何不派消費券？消息：設計需時派錢最快捷

今日公布的《財政預算案》，焦點是全民派錢一萬元。澳門政府日前亦公布，會在疫情過後推出3,000元電子消費券，直接刺激消費；台灣亦在2009金融海嘯後派發消費券。為何今年港府直接派錢，而不派消費券呢？政府消息人士表示，由於「消費券」需時設計，包括要加入防偽特徵等，而派錢是最快捷方法，強調今次目標是為紓緩去年社會事件的沉重氣氛及受疫情影響，料連同其他一次性紓困措施可提振經濟3%。強調派錢不會成為恆常措施。

▼《財政預算案2020》措拖▼

+ 17 + 16 + 15

財政預算案前，亦有政黨和團體建議派發消費券而非直接派錢，四大會計師行之一的畢馬威，亦呼籲政府在疫情過後，向18至69歲香港永久性居民派發一萬元電子消費券，特定用於一般消費、飲食和消閒娛樂；70歲以上居民可透過高齡津貼收取現金。

不過港府最終全民派一萬元。被問到政府為何不推出「消費券」，政府消息人士表示，由於「消費券」需時設計，包括要加入防偽特徵等，而派錢是最快捷方法，強調今次目標是為紓緩去年社會事件的沉重氣氛及受疫情影響，料連同其他一次性紓困措施可提振經濟3%。強調派錢不會成為恆常措施。

陳茂波在下午記者會上表示，希望最快暑假可以派到錢。

武漢肺炎疫情嚴峻打擊香港經濟，零售業陷入寒冬。（梁鵬威攝）

疫情未過，澳門政府早在2月14日公布，向每名居民發放3,000澳門元電子消費券抗疫紓困。消費券必須在本澳的餐飲、零售、生活百貨等行業消費扣帳；並以三個月為期限。不過澳門依然會派錢，更因應疫情對經濟民生造成影響而提早派發，由平常的7月起發放，提早至4月起。 所有於2019年12月31日持有有效或可續期澳門居民身分證的居民，可獲發年度現金分享，每名永久居民1萬元，非永久居民6000元，受惠的永久居民約68萬人，非永久居民約4.8萬人，涉及的預算總開支約71億元。

除了澳門，台灣在2009年金融海嘯後，亦曾推出「振興經濟消費券」年向民眾派發，每人可獲總值為3,600元新台幣的消費券。派發金額連同防偽技術等行政費用，共花856.53億元新台幣。行政院經濟建設委員會2009年初估算，政策可以為GDP帶來0.66%增長。不過該年12月經建會發表報告，指消費券對於GDP的貢獻為0.28%至0.43%，亦即只有原先預計的一半左右。

▼疫下香港 口罩、搶購、衝突、寒冬▼