【財政預算案2020】未來5年財赤續推明日大嶼　團體質疑難負擔

新一份財政預算案於今日（26日）發表，財政司司長陳茂波指政府將續推展「明日大嶼」填海工程， 有信心政府能夠承擔日後的工程開支。 根據預算案預測，政府帳目於未來五年仍有赤字。消息人士指，明日大嶼屬「長遠土地供應」的工作，需要持續增加土地供應，不會因疫情、突發事件而停頓。 本土研究社成員陳劍青批評，政府以派糖試圖掩蓋明日大嶼高昂成本，質疑於疫情影響及其他公共開支下，難以支持填海工程的巨額開支。

財政司司長陳茂波指政府將續推展「明日大嶼」填海工程， 有信心政府能夠承擔日後的工程開支。（資料圖片）

財政司司長陳茂波於新一份財政預算案中，提到發展局正就「明日大嶼」相關研究爭取立法會撥款，政府亦會盡快就龍鼓灘填海及屯門西規劃爭取撥款展開相關研究。他指，明白市民憂慮「明日大嶼」對政府財政構成沉重負擔，政府對工務工程撥款和公帑運用一向有嚴格審核和監察機制，有信心、有能力確保日後的工程開支為政府所能承擔。

明日大嶼不會因突發事件停頓

消息人士指，明日大嶼屬長遠土地供應的工作，政府需要維持土地供應的持續性，不會因疫情、突發事件停頓相關工作。由於現時撥款仍有待財委會審批，需要推展延研究後才可就成本、時間表等再作調整。

消息人士指於首批檢視的160公頃棕地中，只有不足一半、約數十公頃土地適合作公營房屋發展。（資料圖片）

僅數十公頃棕地可發展公營房屋

因應發展局去年就棕地發表研究報告，消息人士指於首批檢視的160公頃土地中，只有不足一半、約數十公頃土地適合作公營房屋發展，料可提供超過2萬伙單位。不過，據悉於公布選址後，需要展開為期一年半的技術研究，其後再進行詳細設計、申請撥款等程序，其後會引用土地收回條例收地，料約10年後才有房屋供應。

至於土地共享先導計劃將於今年上半年接受申請，消息人士說至今仍未敲定專責顧問小組的人選。

本士研究社成員陳劍青。（資料圖片／李澤彤攝）

本土研究社：派糖掩蓋「明日大嶼」巨額開支

本土研究社成員陳劍青批評，政府企圖以派糖掩蓋「明日大嶼」巨額開支，同時壓縮棕地的發展潛力，以土地共享先導計劃等，將土地發展主導權交予私人發展商。他說，政府聲稱只有不足一半的棕地可發展，涉及約數十公頃土地；反觀土地共享計劃則料在三年內發展150公頃土地，做法打破一貫收地發展的做法，並等同將土地主導權交給發展商。

陳劍青說，政府將明日大嶼的開支「分拆上市」，並以派錢掩蓋「巨型開支」，形容計劃「未見到個潭有幾深」，而受疫情影響及開支失衡下，質疑政府難以負擔成本，強推計劃容易變成「逃犯條例翻版」。他又批評政府擬設立土地儲備，擔心將不論用途儲備土地，變相影響規劃。

▼《財政預算案2020》措施▼

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尹兆堅：無新意似「舊錄影帶食帶」

立法會議員尹兆堅形容房屋土地措施為舊瓶舊酒，尤如舊錄影帶「食帶」，「重重複複講舊數，以為睇緊上年嗰份。」他又指，政府漠視民意強推「明日大嶼」及土地共享計劃，建議應成立1500億的「收回土地基金」，引用《收回土地條例》，向持有農地的發展商，大規模收回新界棕地及發展商的農地儲備，作為公營房屋和過渡性房屋的土地來源。

公屋聯會總幹事招國偉則指，明日大嶼非全部土地用作公營房屋發展，政府仍可透過賣地等獲利，認為財政上可負擔。不過，他憂慮於當下社會環境、政治版塊下，政府推行計劃難度將更高。