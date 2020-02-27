【財政預算案2020】每人派一萬千億赤字破紀錄　政府身家剩幾多？

新一份《財政預算案》今﹙26日﹚日出爐。在外圍因素、本地社會事件及肺炎疫情多重打擊下，政府收入減少，同時又推出重量級紓困措施，包括全民派1萬及全額退稅，2019/20及2020/21年度預算均見赤字，明年赤字更錄得歷來最高的1,391億元。 實際上，財政赤字只反映政府一年的收支情況，會影響政府財政儲備的結餘，但不代表庫房就此耗盡。2020/21年度，港府財政儲備9,940億元，而這筆儲備又會存放於4萬億元的外匯基金，即港府的總資產。

▼《財政預算案2020》措施▼

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肺炎疫情的陰霾下，財政司司長陳茂波交出15年來首份赤字預算案。陳茂波指，受中美貿易磨察及本地社會事件影響，加上推出多輪紓困措施及成立防疫抗疫基金，2019/20年度財政錄得赤字378億元，相等於本地生產總值約1.3%。

明年赤字1,391億 破3%紅線

而2020/21年度，預算案預期政府收入會因外圍經濟及疫情影響而減少，加上向全港18歲上永久性居民派1萬元及稅項寛免等大規模逆週期措施，明年赤字高達1,391億元，相等於本地生產總值約4.8%，亦突破赤字佔GDP3%的國際標準，進一步打破以往量入為出的理財思維。

陳茂波解釋，雖然明年赤字為歷年最高，但當中大部分與派錢及一次性紓困措施有關，並不構成長遠財政負擔。不過，陳茂波亦警告，若特殊紓困措施及持續增加的開支，財赤持續，儲備終會有耗盡的一天，暗示未來幾年不會再派錢。

財政儲備9,940億元 約16個月政府開支

實際上，財政赤字或盈餘，即一個財政年度中，政府收入與政府開支的差額，只反映政府在該年度的收支情況；某個財政年度錄得赤字，會影響政府財政儲備的結餘，但不代表庫房就此耗盡。今年預算案「見紅」，政府財政儲備因此由2018/19年度的11,330億元，減少1,390億元至2019/20年度的9,940億元，相當於16個月政府開支。

﹙01新聞製圖﹚

具體來看，港府近萬億的財政儲備共有九大部份，包括政府一般收入帳目，以及八個有指定用途的基金，分別為基本工程儲備基金、土地基金（未來基金主要部份）、公務員退休金儲備基金、獎券基金、創新及科技基金、基本投資基金、貸款基金及賑災基金。

政府全副身家：4萬億外匯基金

政府進一步將財政儲備及其他資產存放於外匯基金，由金管局管理及投資賺取回報「錢搵錢」。截至2018年底，外匯基金資產總值達到4萬億港元，這才是港府的資產總值。

﹙金管局網站圖片﹚

外匯基金可大致分為三大部份，分別為貨幣基礎﹙1.7萬億元，佔外匯基金總資產約42%﹚、財政儲備與政府及法定組織存款﹙包括相關負債，1.7萬億元，佔比約43%﹚、基金的累計盈餘及重估儲備﹙6,103億元，佔比約15%﹚。

雖然外匯基金中的貨幣基礎及有特別用途的基金不可隨意動用，但社會上一宜直有聲音要求將部份盈餘回撥用作公共開支，解決長遠民生問題。

轉撥財技：曾俊華為儲錢、陳茂波避赤字

基金、儲備間能否轉撥？去年的《預算案》中，陳茂波就曾將獨立在財政儲備以外、存放在外匯基金的824億元房屋儲備金，分四年回撥至一般收入帳目，確保未來幾年的預算均有盈餘。他當時解釋，房委會未來幾年的預測結餘均超過400億元，不需要動用儲備金；同時社會上又有意見認為，房屋儲備金獨立於財政儲備之外，未能全面反映政府財政狀況，因而回撥到財政儲備。

而這筆房屋儲備金實際上又是上一任財爺曾俊華轉撥基金的結果。2014年，曾俊華利用政府財政儲備在外匯基金中的投資收益成立房屋儲備金，以支持公營房屋發展及相關基建，變相減少了政府當年的分紅，縮少一般收入帳目結餘。

▼300億防疫抗疫基金措施▼

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此外，陳茂波在前兩份《預算案》中，均將組成財政儲備的不同部份互相轉撥。2018/19、2019/20兩個年度，財爺均將基本工程儲備基金轉撥至政府一般收入帳目，避免後者出現赤字。