【武漢肺炎】累計達91宗　再增3宗北角福慧精舍佛堂相關確診個案

由新型冠狀病毒引致的「新冠肺炎」（或稱武漢肺炎）疫情持續，衞生署衞生防護中心公布，截至今日（26日），本港確診個案累計91宗。今日的確診個案中三宗與「福慧精舍」佛堂群組個案有關，包括一名居於北角健威花園49歲女子、居於北角美輪大廈80歲男子，以及居於大潭紅山半島26歲男子。 另外，今日亦有兩宗確診個案則涉及鑽石公主號郵輪乘客，為一對姊弟，分別為21歲和16歲，兩人本周日（23日）乘坐香港政府安排的第三架包機返港。而姊弟的父母及外祖父已於日本確診並正在當地接受治療，其妹妹沒有出現病徵，正於駿洋邨檢疫中心接受檢疫。

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福慧精舍佛堂所在美輪大廈一住戶確診

今日的確診個案中三宗與「福慧精舍」佛堂群組個案有關，其中一宗涉及一名49歲女子，她過去健康良好，居於北角英皇道560號健威花園B座。病人自2月18日起出現咳嗽帶痰和喉嚨痛，2月22日致電中心熱線，獲中心安排救護車轉送東區尤德夫人那打素醫院，並於翌日入院接受治療。病人的呼吸道樣本證實對新型冠狀病毒呈陽性反應，現時情況穩定。病人於潛伏期內沒有外遊，其同住的丈夫及兒子沒有出現病徵，將被安排接受檢疫。

另一名病人為80歲男子，為2月23日確診第74宗個案的丈夫。病人有長期病患，居於北角書局街1-25號美輪大廈。病人昨日（25日）出現發燒和咳嗽，同日到東區尤德夫人那打素醫院入院接受治療。病人的呼吸道樣本證實對新型冠狀病毒呈陽性反應，現時情況穩定。病人於潛伏期內沒有外遊，亦沒有到訪「福慧精舍」佛堂，其同住的女兒因出現病徵被送往東區尤德夫人那打素醫院接受治療，其外孫女以及家傭則沒有出現病徵，已被安排接受檢疫。

▼直擊鑽石公主號港人回港情況▼

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紅山半島男子確診 母親到過佛堂並「中招」

第三宗個案涉及一名26歲男子，為2月24日確診第76宗個案的兒子。病人過往健康良好，居於大潭紅山半島第一期。病人於2月20日出現發燒和咳嗽，並於翌日到養和醫院門診部求醫，2月24日到律敦治醫院求診並入院接受治療。病人的呼吸道樣本證實對新型冠狀病毒呈陽性反應，現時情況穩定。病人於潛伏期內沒有外遊，亦沒有到訪「福慧精舍」佛堂，其同住的父親、二哥和家傭沒有出現病徵，已被安排接受檢疫。

中心的流行病學調查顯示，第86、89及91宗個案與早前公布的第65、70、73、74、76、77、83宗個案合共10名病人，均曾於1月或2月到訪位於美輪大廈内的「福慧精舍」佛堂，或與曾到訪該佛堂的確診人士有關聯。中心要求曾於上述期間到訪該佛堂的市民，如其後出現相關病徵，致電衞生防護中心熱線。

▼2月19日日本鑽石公主號郵輪乘客獲准落船▼

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另外兩宗確診個案則涉及鑽石公主號郵輪乘客，為一對姊弟，分別為21歲女子和其16歲弟弟。他們過往健康良好，兩會均曾於1月25日至2月22日逗留在郵輪，並乘坐香港政府安排的包機於2月23日抵港。兩人的樣本經化驗後初步對新型冠狀病毒呈陽性反應，故昨日被安排由駿洋邨檢疫中心送往瑪麗醫院入院接受治療。

經進一步檢驗，今日證實對新型冠狀病毒呈陽性反應，現時情況穩定。第87宗個案病人於2月12日曾發燒，而第88宗個案病人則自2月17日起間歇出現流鼻水徵狀。兩人同遊的親人，包括父母及外祖父已於日本確診並正在當地接受治療，而妹妹沒有出現病徵，正於駿洋邨檢疫中心接受檢疫。

▼瑞士花園確診馬主周巧兒潛伏期行蹤▼

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女商人周巧兒家傭確診

第六宗個案涉及一名29歲女病人，為昨日確診女商人周巧兒的家傭。病人過往健康良好，居於大坑大坑道113號瑞士花園四座。病人於2月16日出現發燒，並於2月20日及24向同一名私家醫生求醫，昨日獲中心安排入住律敦治醫院接受治療。

病人的呼吸道樣本證實對新型冠狀病毒呈陽性反應，現時情況穩定。病人於潛伏期內沒有外遊，其僱主丈夫、僱主兒子及另一名家傭沒有出現病徵，已被安排接受檢疫。

▼官方「強制自我檢疫問與答」▼

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衞生防護中心發言人強烈呼籲市民，時刻保持個人和環境衞生，對預防個人受感染和防止病毒在社區擴散至為關鍵。個人層面上，市民應在出現呼吸道感染病徵、乘搭交通工具或在人多擠逼的地方逗留時佩戴外科口罩，並必須時刻保持雙手清潔，尤其在觸摸口、鼻或眼之前。

衞生防護中心已設立熱線2125 1122，市民每日可由上午8時至午夜12時致電熱線查詢。截至今日下午4時，熱線共接獲21,818個查詢。