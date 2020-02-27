【武漢肺炎】確診馬主周巧兒曾到豪宅柏蔚山及竹麗苑　與20人共膳

衞生防護中心公布，截至昨日（26日）本港共錄得91宗確診新型肺炎個案，當局亦公布各確診患者曾到過的大廈名單，目前名單上共59幢大廈，當中25幢為確診患者的住宅，另34幢為非住宅大廈。 其中第85宗確診個案、馬主周巧兒發病後曾到過逾十處地方，衞生署昨指出，她曾出席婚宴活動，稱是在私人地方舉行，當日有簽紙、斟茶儀式，大約20人出席，主要是兩圍人。最新再增她到過3幢大廈，其中上周六（22日）先後到位於北角的豪宅柏蔚山及大坑豪宅竹麗苑；根據金鐘JW萬豪酒店回覆，上周六患者與一班親友在包廳共膳，共開了兩枱。因此，她當日到兩個豪宅單位，可能與該場婚宴有關。

衞生防護中心更新過去兩周各確診患者曾到過的大廈名單，在非住宅大廈方面，目前名單上共34幢大廈，新增5幢大廈分別位於東區、中西區及灣仔區。其中第85宗個案、60歲女馬主周巧兒，她在2月19日到過億利商業大廈，至2月22日亦到過北角區豪宅柏蔚山，以及大坑的豪宅竹麗苑。

衞生防護中心表示，病人曾出席婚宴的簽紙及斟茶儀式，其後與他人共膳；病人同日到過的中西區JW萬豪酒店，當時在私人包廂用餐。

▼瑞士花園確診馬主周巧兒潛伏期行蹤▼（25/2情況）

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另外兩幢新上榜的非住宅大廈，有第74宗個案曾到過的東區昌苑大廈，料到該處求醫。第86宗個案最後於2月22日到過北角春秧街街市。據衞生防護中心較早前透露，第77宗個案、68歲女患者亦曾到過同一街市。

目前本港仍剩下4幢大廈內有人需在家隔離檢疫。

確診馬主周巧兒新增三項行程資料。（香港01製圖）

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柏蔚山呎價4萬元 毗鄰百福花園有「佛堂系」居民確診

周巧兒居於大坑老牌豪宅瑞士花園，她到過的北角豪宅柏蔚山Fleur Pavilia是區內貴價樓，實用樓面每平方呎4萬元左右，現時有一個2,375平方呎單位，叫價1億元。柏蔚山共分三座，2018年9月入伙，位於北角繼園街，距離有12人直接和間接感染的美輪大廈福慧精舍佛堂，只有約400米距離，毗鄰的百福花園及相距50米的健威花園，有三名「佛堂系」善信及家人近日確診。

竹麗苑樓齡26年，呎價與瑞士花園相若，每平方呎2萬多元。

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