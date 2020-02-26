【醫護罷工】消息：疑瑪嘉烈院長逼交罷工名單　放射部主管遞信

醫院管理局今日（26日）向逾7,000名曾在2月初罷工的醫護發信，揚言會對缺勤員工保留追究權利。據悉，醫管局不排除對罷工醫護扣糧。發起罷工行動的工會「醫管局員工陣線」質疑當局做法。 另一邊廂，據了解公立醫院高層懷疑直接向部門施壓。消息人士透露，九龍西醫院聯網總監、瑪嘉烈醫院行政總監謝文華要求九龍西醫院聯網放射診斷部部門主管交出罷工醫護名單，內部消息稱該主管不忿被逼交出名單，今日立即遞辭職信。另一消息則透露，該醫生辭任主管一職。據悉，放射診斷部內部士氣低落，對主管離職感不開心。 醫管局發言人回覆《香港01》稱，瑪嘉烈醫院不會評論個別員工的人事安排，重申各公立醫院有必要留意不同部門員工的值勤情況，確保服務運作不受影響。

瑪嘉烈醫院行政總監謝文華（中）被指要求部門主管交出罷工醫護名單。（資料圖片）

消息人士指出，瑪嘉烈醫院放射診斷部現時有20多名醫生，長期有人手不足的情況，現時部門主管亦離職，預料未來人手不足問題更雪上加霜。

醫管局：有必要留意不同部門員工的值勤情況

醫管局發言人回覆稱，瑪嘉烈醫院不會評論個別員工的人事安排。醫管局重申各公立醫院有必要留意不同部門員工的值勤情況，確保服務運作不受影響，並在有需要時作出緊急人手調配，維持必需的病人服務。

據了解，醫管局向罷工員工發出信件，要求他們解釋缺勤原因，雖然本月會如常發放2月工資，但如員工對缺勤沒有合理解釋，不排除會扣除他們在缺勤日的薪金。消息人士稱，人事部會逐一了解員工缺勤理由，強調並非秋後算帳。

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醫管局：人力資源部了解其缺勤原因再跟進

醫管局發言人晚上回覆稱，醫管局今日個別發信或以電郵通知曾於2月3至7日期間缺勤的員工，人力資源部將會在稍後與各員工核實其缺勤情況，並了解其缺勤原因，之後醫管局會考慮下一步的跟進。

醫管局指，合共超過7,000名醫管局員工曾在該段時間的所有或個別日子缺勤，對公立醫院服務造成嚴重影響，公立醫院須大幅削減服務，部份臨床部門只能維持最基本的緊急服務。而各公立醫院需臨時調動休班、休假或其他崗位員工當值，或以部份人手分擔部門的工作。醫管局又稱，在2月初接獲部份員工通知，他們將會參與一項罷工行動，醫管局及各公立醫院已向有關員工表示不同意員工在工作時間罷工，並促請員工按值班時間返回工作崗位。

醫管局員工陣線​：罷工不是缺勤

醫管局員工陣線回覆時強調，「罷工不是缺勤」，該會不同意醫管局指罷工的會員是缺勤，該會早前已向醫管局呈交罷工期間每天簽到的會員名單，以保障會員進行於基本法列明之罷工的權利。