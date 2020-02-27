【新冠肺炎】北角福慧佛堂單日增兩宗至14宗　全港累計93人染病

衞生防護中心公布，今日（27日）增兩宗確診新型冠狀病毒肺炎個案，全港累計有93人確診。最新確診的兩名患者均曾多次到訪已爆發疫情的北角福慧精舍佛堂，令佛堂相關群組增至14宗。 首宗個案、70歲女病人住在將軍澳寶盈花園第4座，第二宗個案是89歲女病人，住在北角錦屏街40-78號鴻福大樓，她是經門診收集唾液樣本化驗而篩查到的確診患者。兩名病人現時情況穩定，70歲女病人的同住兒子因出現病徵，被送往聯合醫院治療。

+ 2

衞生署衞生防護中心公布，截至今日晚上八時，新增兩宗新型冠狀病毒確診個案，均與「福慧精舍」佛堂群組相關，全港確診個案累計93宗。

兩病人於初一、十五均曾到佛堂



第92宗個案患者是一名70歲女子，有長期病患，居於將軍澳寶盈花園第4座。病人自2月13日起出現咳嗽帶痰，於同日及2月23日向同一名私家醫生求醫。她昨日（26日）致電中心熱線，獲中心安排入住基督教聯合醫院接受治療，現時情況穩定。

病人於潛伏期內沒有外遊，但於1月24、25日以及2月1日至8日期間每日到訪「福慧精舍」佛堂。其同住的兒子因出現病徵被送往聯合醫院接受治療，其媳婦及孫子則沒有出現病徵，將被安排接受檢疫。

第93宗個案患者是一名89歲女子，有長期病患，獨居於北角錦屏街40-78號鴻福大樓。她自2月25日出現間歇咳嗽，昨日到柏立基夫人普通科門診診所求醫，交回唾液樣本化驗，至今日病人的深喉唾液樣本證實對新型冠狀病毒呈陽性反應，獲安排往伊利沙伯醫院入院接受治療，現時情況穩定。病人於潛伏期內沒有外遊，但於1月25日以及2月1日至12日期間多次到訪「福慧精舍」佛堂。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君提醒市民應減少社交接觸，包括避免與他人聚會。（余俊亮攝）

佛堂群組個案增至14宗 10人到過佛堂、4人為其家人

中心的流行病學調查顯示，第92及93宗個案與早前公布的第64、65、70、73、74、76、77、83、84、86、89及91宗個案合共14名病人均曾於一月或二月到訪位於美輪大廈内的「福慧精舍」佛堂，或與曾到訪該佛堂的確診人士有關聯。中心呼籲於一月二十五日後曾到訪有關佛堂的市民致電衞生防護中心熱線，如該人士出現相關病徵，中心會安排入院接受治療。中心亦會發信提醒私家醫生最新情況。

衞生防護中心發言人表示，本地社區中出現群組個案，涉及一些多人的聚餐及聚會。中心提醒市民應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，並盡量與他人保持適當的社交距離。

衞生防護中心熱線：2125 1122 運作時間：每日上午八時至午夜十二時

▼疫下香港 口罩、搶購、衝突、寒冬▼