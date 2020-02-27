【新冠肺炎・2.27】確診人數增至93人　14人與北角福慧佛堂有關

由新型冠狀病毒引致的「新冠肺炎」（俗稱武漢肺炎）全球肆虐，本港近日新增個案偏多，今日（27日）再增兩宗確診個案，全部與北角福慧精舍佛堂相關，分別為70歲和89歲的老婦，本港確診個案至93宗。

▼北角福慧晶舍佛堂爆多宗確診▼

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【22:35】衞生署衞生防護中心公布，截至今日（27日）晚上8時，中心正調查兩宗新增2019冠狀病毒病確診個案，至今本港確診個案累計93宗。



今日的確診個案均與「福慧精舍」佛堂群組個案有關。首宗個案涉及一名70歲女子（為第92宗個案），她有長期病患，居於將軍澳寶盈花園第4座。病人自2月13日起出現咳嗽帶痰，並於同日及2月23日向同一名私家醫生求醫。她昨日致電中心熱線，獲中心安排入住基督教聯合醫院接受治療。病人的呼吸道樣本證實對2019冠狀病毒病病毒呈陽性反應，現時情況穩定。病人於潛伏期內沒有外遊，但於1月24、25日以及2月1日至8日期間每日到訪「福慧精舍」佛堂。其同住的兒子因出現病徵被送往聯合醫院接受治療，其媳婦及孫子則沒有出現病徵，將被安排接受檢疫。



第二宗個案是透過為普通科門診及急症室病人進行的「加強化驗室監測」計劃確診，涉及一名89歲女子（為第93宗個案）。病人有長期病患，獨居於北角錦屏街40-78號鴻福大樓。病人自2月25日出現間歇咳嗽，昨日到柏立基夫人普通科門診診所求醫，今日病人的深喉唾液樣本證實對2019冠狀病毒病病毒呈陽性反應，獲安排往伊利沙伯醫院入院接受治療，現時情況穩定。病人於潛伏期內沒有外遊，但於1月25日以及2月1日至12日期間多次到訪「福慧精舍」佛堂。



中心的流行病學調查顯示，第92及93宗個案與早前公布的第64、65、70、73、74、76、77、83、84、86、89及91宗個案合共14名病人均曾於1月或2月到訪位於美輪大廈内的「福慧精舍」佛堂，或與曾到訪該佛堂的確診人士有關聯。中心呼籲於1月25日後曾到訪有關佛堂的市民致電衞生防護中心熱線，如該人士出現相關病徵，中心會安排入院接受治療。中心今日亦會發信提醒私家醫生最新情況。

【21:41】據了解，北角福慧精舍再增一宗相關的新型肺炎初步確診個案，患者是89歲女子，住北角錦屏街，距佛堂所在的美輪大廈僅百多米。病人有咳嗽、但無發燒，報稱於2月11至12日到過相關佛堂。據悉她早前於北角一間普通科門診診所求醫，翌日交回深喉唾液樣本化驗，對病毒初步呈陽性。病人被送往伊利沙伯醫院隔離治療。她為北角佛堂感染的第14人。

【17:15】多國爆發疫情，張竹君指有留意到意大利及伊朗情況，政府高層正開會商討。

【16:55】關於第85宗確診個案，即馬主周巧兒，張竹君指，她行程較多地方，有很多記不清楚，要翻問並核實地址。她曾到婚禮，早上去竹麗苑斟茶，中午到柏蔚山簽紙，之後到萬豪酒店的房間食飯。

【16:50】鑽石公主號有兩姊弟回港後確診，他們的父母早在船上確診，張竹君指，兩姊弟知道父母確診後，在2月5日已經搬到另外一間房，到19日已經離開14日，並非確診父母同住的緊密接觸者，所以當時可以回港。

【16:42】何婉霞：

醫管局昨日有發電郵給部份同事，是2月3日至7日缺勤的員工，會了解原因再逐個跟進。人力資源部要先了解缺勤的原因，之後再考慮進一步跟進。

【16:55】1月22日確診、來自武漢的第一號病人，已於2月25日出院。臨床好轉，樣本檢查兩次陰性才出院，醫管局何婉霞指，已轉介他到衛生署的港口衛生科，幫他安排離開。由於患者臨床出院的時候相對穩定，並無安排覆診。

【16:31】衛生防護中心傳染病處主任張竹君：

今日新增一個確診個案，為70歲婦住將軍澳寶盈花園，是92號確診個案。2月13日咳痰、看過醫生，23日再看醫生，看到北角福慧精舍佛堂多人確診的新聞後，致電衛生防護中心，今日確診，她與家人同住。

1月24、25日，2月1日至8日，早上9點到12點都有到北角福慧精舍佛堂，其他時間主要在家。

衛生防護中心已聯絡到221人，20多人送院，有人驗到陰性，有幾位證實確診，其他仍在做化驗。目前有35位曾到佛堂的人接受檢疫，160位接受醫學監測。

張竹君指，只能找到佛堂早期確診的個案，最早發病的是2月8日，但仍未能找到源頭。

【13:37】據了解，今天再多一名與北角美輪大廈福慧精舍佛堂相關的確診個案，患者是一名70歲女子，她現時在聯合醫院留醫。據悉，她曾與早前一名確診者在佛堂毗鄰而坐。

▼武漢肺炎全國逾七萬人感染 人傳人未斷▼

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▼確診的馬主周巧兒近期所到之處▼

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【08:00】截至周四（27日）上午8時，全國確診病例78203宗，累計死亡人數2718人，現存疑似病例2491宗，治癒病例30101宗；在重災區湖北，累計確診65187宗，死亡總數2615人。

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