【新冠肺炎】周巧兒發病後五度往中環卡佛大廈　向星級醫生求醫

衞生防護中心公布，截至昨日（28日）本港共錄得93宗確診新型肺炎（俗稱武漢肺炎）個案，當局亦公布各確診患者曾到過的大廈名單，目前名單上共62幢大廈，當中24幢為確診患者的住宅，另38幢為非住宅大廈。 其中第85宗確診個案、馬主周巧兒發病後曾到過逾十處地方，當局再公布她曾到訪中西區的卡佛大廈，病人自2月12日發病，其後於2月13、17、20、22及24日，五度向卡佛大廈的楊毅敏醫生求診。楊毅敏是演藝界名人的家庭醫生，有指謝賢、周潤發、甄子丹等亦會向他求醫。

▼瑞士花園確診馬主周巧兒潛伏期行蹤▼

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衞生防護中心更新過去兩周各確診患者曾到過的大廈名單，在非住宅大廈方面，目前名單上共38幢大廈。其中第85宗個案、60歲女馬主周巧兒，衞生防護中心曾透露，她自2月12日發病後，分別於2月13、17、20、22及24日向同一名私家醫生求診，之後轉到養和醫院求診，再被送往公立醫院。

中心昨晚終公布，周巧兒五度求診的診所位於中西區的卡佛大廈，為她診症的醫生是楊毅敏醫生。據指楊毅敏醫生屬星級醫生，是演藝界名人包括謝賢、周潤發、甄子丹等人的家庭醫生。

翻查資料，本港第9宗及第10宗確診個案、來自武漢的兩夫婦亦曾抵同一幢大廈求診，兩人於1月24日到訪卡佛大廈內的香港家庭醫療中心求醫。

確診患者到訪過的大廈共62幢

另外兩幢新增的大廈，包括第92宗個案所住的寶盈花園，以及第93宗確診個案求診的柏立基夫人普通科門診診所。衞生防護中心亦再補充，早前第74宗個案患者曾於2月19日訪東區昌苑大廈，向鄭澤德醫生求診；而第60宗個案、住太古城工程師的太太，曾向太古城寶山閣的鄒潔雲醫生求診。

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