【新冠肺炎】沙頭角居民豁免中英街入禁區強制檢疫　須受醫學監測

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，2月8日開始，所有從內地來港人士都要強制檢疫14日，當時已有人質疑，中英街成為缺口。 政府周四（27日）晚上終於透過新聞稿表示，「證明屬居住於沙頭角內地範圍的香港居民類別人士」已獲豁免經中英街進入沙頭角邊境禁區時接受強制檢疫，條件是有關人士在進入前的14天期間，沒有前往沙頭角內地禁區以外的內地其他地方，並且須接受為期14天的醫學監測。然而，沙頭角香港居民必須先向北區民政事務處提交身份和居住證明以供核實其居民身份，才可在經過中英街進入香港境內時獲豁免有關檢疫安排，強調如果這些人士從其他出入境管制站由內地進入香港，或進入香港前的14天期間曾在內地其他地方逗留，他們必須接受強制檢疫14天。

▼武漢肺炎全國逾七萬人感染 人傳人未斷▼

+ 11 + 10 + 9

為了配合防疫工作，自昨日（26日）起，特區政府加強對位於沙頭角邊境禁區內的中英街的進出管制。居住在沙頭角內地禁區的香港居民經中英街進入香港邊境禁區範圍時須接受醫學監測，即他們外出時必須佩戴外科口罩和每日量度體溫，並致電衞生署熱線呈報任何不適。所有離開中英街內地禁區進入香港範圍的人士必須經衞生署派駐人員量度體溫。

政府指在制定有關措施時，是考慮到中英街屬禁區的特殊情況和當地居民的日常生活需要。現時居住在沙頭角內地禁區的香港居民，因內地疫情管控緣故不能離開該禁區進入內地其他地方，只可經中英街進入香港。沙頭角內地禁區內的基本物資及服務有限，且有不少商舖因疫情關閉，所以這些香港居民須經中英街進入香港境內以應付日常所需。居民必須提交身分及居住證明，以獲豁免強制檢疫。北區民政事務處、警方和衞生署已派駐人員於中英街檢查站落實措施，並向居民解釋所需程序和安排。

▼疫下香港 口罩、搶購、衝突、寒冬▼

+ 10 + 9 + 8

由於獨特的歷史背景和地理因素，中英街不屬於一個出入境口岸，沒有實質屏障作為香港與內地的邊境分界，亦沒有邊境管制站和入境處人員駐守，行政上只設警崗容許有效禁區許可證的持有人通過。地理上中英街分別接連香港和內地的邊境禁區，內地政府一直對進出禁區施行嚴格管制，沒有許可證的內地人士不得進入。中英街內地禁區與其他內地地方在地理上是由沙頭角河分隔。

此外，警方同時收緊持禁區許可證人士進入中英街的安排，只有在中英街香港境內居住或工作的香港居民，或於接連中英街的內地禁區內居住的香港居民，才獲批准進入中英街。

政府今日（27日）表示，「證明屬居住於沙頭角內地範圍的香港居民類別人士」已獲豁免經中英街進入沙頭角邊境禁區時接受強制檢疫。（勞顯亮攝／資料圖片）

《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章）公布後，北區民政事務處和邊界警區均收到由沙頭角區鄉事委員會、當區區議員及沙頭角居民代表組成的「沙頭角抗疫工作小組」反映，過去數十年，當地居民的日常生活範圍橫跨中英街兩旁的香港和內地邊境禁區。這些居民在內地的活動範圍現時只限接鄰中英街的禁區，不能進出內地其他地方。現時內地禁區內物資有限，大部份店舖亦已關閉。

因此，這些居民有確切需要經中英街進入香港境內，強制檢疫14天將使他們難以生活。保安局、民政事務局和食物及衞生局詳細考慮了中英街的特殊情況和衞生風險評估，以及這些居民有確切需要經中英街進入香港境內以應付日常所需，因此從公共衞生角度考慮後，認為這些居民進入香港境内後須接受醫學監測是適當的防疫措施。