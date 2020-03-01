【財政預算案】張建宗形容為陰霾彩虹　冀立法會盡早通過造福市民

財政預算案於上周三（2月26日)公布，政務司司長張建宗於網誌以「陰霾中的一度彩虹 惠民措施接踵而來」為題，指在「疫境」下，今年(2020至21)年度的《財政預算案》具突破性，以「撐企業、保就業、振經濟、紓民困」為重點，果斷務實、「大手筆」推出1,200億元的逆周期措施，包括順應民意向18歲或以上香港永久性居民發放10,000元；他指，《財政預算案》致力保持經濟增長動力，突顯整個政府問責團隊帶領香港渡過難關的決心和承擔，冀立法會盡早通過《財政預算案》的撥款議案，讓措施早日落實，造福市民。

張建宗指，去年至今，本港受不利因素拖累，經濟和社會發展經歷非常困難的一年；隨着環球經濟增長放緩，加上中美貿易摩擦陰霾不散，以及去年涉及暴力的社會事件持續大半年，嚴重打擊社會、經濟和民生發展。新型冠狀病毒疫情令香港雪上加霜，構成「三重打擊」。

本港經濟由去年(2019)上半年僅錄得0.6%的輕微增長，到下半年更急轉直下。全年合計收縮1.2%， 是十年(2009年)以來首次錄得年度跌幅，與前兩年的穩健增長形成非常強烈對比。

在「疫境」下，今年(2020至21)年度的《財政預算案》具突破性，政府運用多年來積累的財政儲備，以「撐企業、保就業、振經濟、紓民困」為重點，「大手筆」推出1,200億元的逆周期措施，當中包括向18歲或以上香港永久性居民發放10,000元，以鼓勵和帶動本地消費，同時紓緩市民的經濟壓力。

此外，亦包括寬減2019/20課稅年度百分之百的薪俸稅和個人入息課稅；2020/21年度住宅物業的全年差餉將獲寬免；扶貧助弱方面，政府會發放多一個月的綜合社會保障援助標準金額、高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼等。

▼四圖看清財政預算案2020派錢退稅措施▼

他指，政府接二連三推出大量利民惠民的措施，可以說是接踵而來。政府會密切留意各項因素為本港經濟和民生帶來的影響，及時評估實際情況，以便適時推出新措施作出應對，並確保公共財政的可持續性，審慎配合施政，並用得其所。張建宗冀立法會盡早通過《財政預算案》的撥款議案，讓措施早日落實，造福市民。

▼《財政預算案2020》措施▼