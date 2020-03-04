【同性婚姻】男同志挑戰公屋申請勝訴　團體料或牽涉居屋等範疇

一對已婚男同志在港以家庭身分申請公屋，被房委會拒絕，其中一人早前提出司法覆核挑戰決定，今日（4日）被高等法院裁定勝訴。 除公屋涉及家庭或一人申請外，資助房屋如居屋等同樣涉及不同的申請程序。公屋聯會總幹事招國偉指，是次裁決對房屋政策影響深遠，或包括公屋住戶配偶繼承權、資助房屋申請等，認為房委會需要就此作討論，釐清相關的影響。立法會議員尹兆堅則促請政府應主動檢討涉及家庭定義的政策，甚至作出相關的調整。 房委會回覆查詢指，會詳細研究判詞，並徵詢法律意見，以作出適當跟進。而目前只曾接獲此宗案件的同性配偶的公屋申請，並未有接獲其他同類申請。

近年有多宗涉及同性婚姻的個案。（資料圖片）

房委會出租公屋政策下，分為一般家庭申請及非長者一人申請，截至去年12月底，約有15.19萬宗一般申請及10.8萬宗非長者一人申請。

公屋戶主配偶可繼承單位

此外，根據房委會資料，若公屋戶主去世或遷出後，於該公屋單位居住及已登記在戶籍內的戶主配偶可於無需通過「全面經濟審查」及「住宅物業權審查」，而申請成為該單位的戶主。除公屋政策下，房委會資助出售房屋，包括居屋及綠置居亦分為家庭及一人申請者，而以家庭身分申請將可獲安排較早揀樓。

有團體和立法會議員料裁決影響其他房屋政策。（資料圖片）

公屋聯會：房委會有必要釐清影響

公屋聯會招國偉指出，不少房屋政策均涉及對家庭定義，認為今次法庭裁決對房屋政策影響深遠，認為房委會有必要釐清相關的影響，並就裁決討論日後房屋政策的安排。他曾經提出於下周的房委會會議上作討論，但未獲回覆。

立法會議員促政府主動檢討同性伴侶政策。（資料圖片）

尹兆堅料可套用其他政策 促政府檢討

立法會議員尹兆堅批評政府於平權政策上猶如「駝鳥」，於審視相關政策上被動，促請政府應主動檢討涉及家庭定義的政策，包括房屋政策等。他又認為，今次裁決將可套用於其他房屋政策上，或會導致小型單位的需求上升，房委會有必要就影響檢討現行政策，如視乎情況調整小型單位的供應量等。不過，他認為符合公屋申請資格的已婚同性伴侶數目不多，或佔總數的1%至2% ，估計裁決對公屋輪候時間無大影響。

支持同志平權的立法會議員陳志全對裁決表示開心，認為政府與其花時間和金錢上訴，應該主動研究本港同性伴侶的制度。他又指出，由於政府不肯主動就同性婚姻制度作諮詢，令公眾被迫訴諸法庭，由於不同層面的政策上均涉及家庭的定義，政府不應該「輸一場改一場」。

在加拿大註冊結婚的男同志以家庭身分在港申請公屋單位，惟房委會指他們非政策中所指一夫一妻的「夫婦」，拒絕其申請，其中一人因而提司法覆核挑戰決定，直指有關決定構成歧視，剝削同性家庭的權利。高等法院頒判詞，認為房委會的做法令同性與異性夫婦存在不同待遇，有違公平原則，故裁定男同志勝訴，房委會並須支付對方訟費，而該男同志與其配偶的公屋申請，亦須發還房委會重新考慮。