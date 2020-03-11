網傳報警處理擅取爛水果員工　HKTVmall澄清：涉偷口罩及凍肉

有網民今日（11日）在討論區貼文指，香港電視HKTV mall有員工因拿走店內快腐爛的水果，而遭公司「清算」及報警處理，最後「搞到上晒差館」。HKTV mall下午在Facebook發文澄清不實指控，指門市失竊事件牽涉三間門市的5位員工，當事人分別盜取口罩、凍肉包括牛扒及魚類、蔬菜及客戶的訂購商品，不涉及任何「報銷水果」。

網傳HKTV mall報警處理拿走爛水果員工。（資料圖片）

網上貼文指出，因HKTV mall門市每日有大量快腐爛蔬果，同事為免浪費，故拍照上報後會取走壞生果或直接在店內食，在無任何指引下，同事認為處理方法與清潔工執紙皮去賣一樣平常，但最近有高層從閉路電視發現有員工拿走店內水果，故報警處理。

HKTV mall指屬不實指控

HKTV mall澄清屬不實指控及抹黑言論，解釋近日就門市失竊事件作出調查，當中牽涉三間門市的五位同事，當事人分別盜取口罩、凍肉包括牛扒及魚類、蔬菜及客戶的訂購商品，所有調查個案均不涉及任何「報銷水果」。

HKTV mall指出，所有個案調查均建基於客觀證據，包括店內閉路電視錄影片段、交收及付款記錄等，有關個案均由人事部及管理層進行內部調查，會面時部分當事人已承認有關偷竊行為，故已解僱仍然在任的當事人，並將個案交由執法機關處理，呼籲有關人士停止不實指控及抹黑言論。