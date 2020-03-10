HKTVmall口罩好消息！無塵車間已獲認證　100萬口罩快將網上賣？

【HKTVmall口罩新消息】武漢肺炎（新型冠狀病毒，COVID-19）口罩供應仍然緊張，不過重金購買了口罩機的HKTVmall再有好消息，就是其「無塵車間」已完成檢測，看來快可以製作100萬個口罩了。

近日不少團隊、商戶都開始生產香港製造口罩，於台灣重金購買口罩機的HKTVmall亦有好消息。

HKTVmall昨晚（3月9日）於Facebook表示，等候口罩機期間，一直努力進行其他準備工作，而其「無塵車間」終於在上周末完成檢測，確認符合ISO 14644-1標準，並宣布「ISO 8嘅無塵車間，兩星期後就有證書啦」。

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HKTVmall上月在台灣以20萬美元（港幣約155萬元）高價購入口罩機，而最重要的Filter已經到貨，估計可製作超過100萬個口罩。加上今次「無塵車間」通過檢測，看來距離HKTVmall的100萬個「香港製造」口罩應市之日又行近了一步。

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