【新冠肺炎】調查指五成建築工人無打卡機欠上班紀錄　不符申津貼

政府於2月下旬，由「防疫抗疫基金」撥出7.1億予建造業」，當中合資格建造業工人可獲1,500元津貼，購買個人防護裝備。建築地盤職工總會近日進行一項調查，發現有一半受訪者上班地點不設拍卡機，或紀錄不會上傳至建造業議會，以致不符合申請1,500元津貼。工會建議，政府應放寬津貼申請文件，若工人能出示相關證明，亦應獲批。

建築地盤職工總會就「防疫抗疫基金」進行一項調查。（羅君豪攝）

政府早前規定，津貼的合資格申請人須為註冊建造業工人，並於2019年1月1日至2020年2月19日內，在總承建商根據《建造業工人註冊條例》提交予建造業議會的出勤紀錄中有出勤紀錄。

建築地盤職工總會於2月24日開始進行調查，截至昨日（3月11日），共接獲4128名工人意見。結果發現，有一半人（2063人）上班地點不設拍卡機，或紀錄不會上傳至建造業議會（CIC）系統。

另外，39.5%（1629人）使用註冊證以外方式登記，如公司職員證拍卡、平安卡拍卡、人手簽到等，當中常見於地盤管理人員、文職、科文等。調查又發現，一成人反映地盤有漏報情況，以致無法申請津貼。