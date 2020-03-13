【新冠肺炎】Switch新機今開售　隊尾男買機贈女友：多打機少出街

俗稱武漢肺炎的新型冠狀病毒肺炎疫情持續，不少人都留在家中，「打機」亦成為在家娛樂的選擇之一。任天堂遊戲主機「Nintendo Switch」特別版主機於今日（13日）起發售。 今早8時許，在有限售45套新主機的樂富UNY門前，已有逾40人排隊。排頭位的張先生昨晚只睡了三小時，11點便到場排隊。排到第45位的「幸運兒」陳先生表示，約7點45分已經到場，今次買特別版主機，準備送給拍拖兩年的女友，「畀佢多啲打機，唔出街」。

任天堂早前宣布，因新冠肺炎疫情對中國工場生產的遊戲主機造成運輸上的影響，「Nintendo Switch 『集合啦！動物森友會』特別版主機」的預訂日期由上月8日延遲到本月7日，並在今日（13日）正式發售，據任天堂官網顯示，該特別版主機的建議售價為2,340元。

記者今早到有發售該特別版主機的樂富UNY商場視察，特別版主機加一款遊戲的套餐形式銷售，價格為2,551元至2,772元不等，限售45套，每人限購一套。今早8時許，現場已有40多人排隊，職員在開賣前派籌，秩序良好。

隊尾男買機贈女友 盼女友多打機少出街

排到第45位的「幸運兒」陳先生表示，約7點45分已經到場排隊，今次買特別版主機，送給拍拖兩年的女友，希望她在疫情之下「多啲打機，唔出街」。陳先生又指，由於擔心出街有感染風險，他和女友亦減少見面，現時約一周約女友一次。

排頭位男昨晚11時到場

排頭位的張先生則表示，昨晚只睡了三小時，11點便到場排隊。他由於本身喜歡玩任天堂的遊戲，加上新主機「幾靚」，因此很希望能搶購到新主機。至於是否擔心人流聚集而增加交叉感染風險，張先生表示不擔心，但會戴口罩和消毒搓手液傍身。

疫情期間家人少外出 「唔打機唔通溫書咩」

排第二位的蘇先生希望以原價購買遊戲主機， 故凌晨2點已到場排隊。他指，疫情期間一家人較少外出，加上學校停課，讀小學的女兒長期「留係屋企有啲悶」，因此首次購買Switch主機，希望讓家人有多一種娛樂，「唔係打機，唔通溫書咩，佢哋（小朋友）唔會成日想溫書。」

成功購得Switch主機後，他表示通宵排隊「好眼瞓」，但亦期待和女兒一齊玩遊戲。

而今早約8時到場排隊的蕭先生則和特別版主機「無緣」，他本身希望將遊戲機送給弟弟，雖然未能成功購買，但「都唔緊要」，會在日後貨源充足時再購買。

「Nintendo Switch 『集合啦！動物森友會』特別版主機」左右兩個手掣是藍色和綠色，主機背面、底座機套都經過特別設計，印有遊戲「動物之森」的圖案。