【新冠肺炎】昂坪360纜車周日起恢復營運　「一人包廂」不是夢

新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情肆虐全球，本港有逾130宗個案，歐美各地陸續大爆發，本港主要旅遊景點停運多時，昂坪360纜車今日（13日）公布，將於後日（15日，下周日）局部恢復營運，但會縮短營運時間，直至本月底只於周五至周日、上午10時下午4時行駛，但昂坪市集的室內景點將會暫停開放。 為減低人群聚集所增風險，復運初期只設網上訂票，亦會限制車廂內的人數，每間車廂只坐4至6人，而且必須是同行親友，獨男獨女「一人包廂」不是不可行。

昂坪360今日（13日）公布，將於3月15日恢復纜車營運，但擔心到人流所增的感風險，復運初期於營運時間及客務安排上作出特別的調配。（資料圖片）

一卡車廂最多坐6人 必須是同行親友

昂坪360表示，在復運首階段，只會安排同行親友乘搭同一纜車，每輛車廂的建議載客人數減半至4至6人， 以確保車廂內不會過份擠迫。換言之，若乘客沒有親友同行，就要一人乘搭。

由本月15日至本月底，首先恢復於周五至周日纜車服務，營運時間將會縮短為早上10時至下午4時，昂坪360稱為預留更多時間在營運結束後為車廂進行徹底消毒及清潔。

只限網上訂票 旅行社預購門票或換票證不適用

昂坪360稱，每組乘客下車後，清潔人員會立即以1:99漂白水清潔車廂。乘客可由即日起可於昂坪360官網預訂纜車車票，每日設限量名額，額滿即止，並不設現場購票。經昂坪360合約旅行社或其他銷售渠道所預購門票或換票證，於3月底前暫不適用。

昂坪360稱採取一系列防疫措施：

Ø全面清潔消毒：已為所有纜車車廂、東涌及昂坪纜車站、昂坪市集及辦公室進行徹底清潔及消毒，並噴上醫療級光觸媒，每日亦會加密公眾地方的清潔次數。 Ø建議4至6人一車：為了確保車廂內有足夠空間，建議每架纜車的載客人數減半至4至6人，而且必須是同行親友。車廂亦具通風窗口，保持空氣流通。 Ø縮短營運時間：纜車營運時間將會縮短為早上10時至下午4時。 Ø調節纜車車速：將會適當地調節纜車車速，以提供更充裕時間予清潔人員在每組賓客下車後，立即以1:99漂白水清潔車廂。 Ø現場監測體溫：現場會為每位賓客量度體溫，確保體溫正常才可乘搭纜車，如發現賓客有發燒的徵狀，會勸喻該賓客盡快求醫，並協助其更改纜車車票日期。 Ø加闊排隊空間：加闊東涌及昂坪月台的排隊空間，以保持空氣流通。 Ø增設消毒設備：東涌票務處及昂坪市集多處地方均設有為賓客提供酒精搓手液之裝置，並於月台出入口放置消毒地墊，而昂坪360各自營禮品店亦已增設多部空氣清新機。 Ø昂坪360將適時對外公佈4月起的纜車營運安排，而鑑於現階段只能提供有限度的纜車服務，港人感恩月活動將於疫情穩定後，再作公佈。

昂坪360因應新冠肺炎疫情，纜車於早於1月27日起停駛，早前亦宣布公司自1月起已實施數項成本控制措施，當中包括鼓勵員工3月起放取部分有薪年假，暫停聘請非緊急及非必要職位，及因實際情況而調節季節性兼職員工數目，減低因停駛而造成的財政壓力。