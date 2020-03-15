【新冠肺炎】市民疑墮口罩騙案最多涉11萬　團體促警盡快採取行動

由新型冠狀病毒引致的「新冠肺炎」（俗稱武漢肺炎）疫情持續，市面上一度出現搶口罩潮。有團體今日（15日）在警察總部發起請願，指有買家在網上購買口罩懷疑受騙，金額由一萬到約11萬，要求警方盡快拘捕疑犯。

▼疫下香港 口罩、搶購、衝突、寒冬▼​

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深水埗區議員袁海文指，一共收到超過二百宗疑似口罩騙案求助，全部苦主都在一月時曾在Carosell、DC Fever等平台向同一賣家購買Medicom口罩，並以Alipay、轉數快等形式付款，涉款最高達11萬元。他表示，賣家多次以不同藉口，推遲口罩到貨日期，包括自己早產、家人入院等。

另外，有苦主懷疑賣家的電話號碼與2018、2019年一些疑似騙案有關，苦主在網上發現有人曾投訴向該電話號碼持有人購買小童用品後收不到貨。有苦主曾以WhatsApp向賣家查詢，但後來賣家甚至不再回覆訊息。

苦主A指，賣家發給她的圖片可在網上搜尋到，懷疑受騙。（蕭韻蕊攝） 苦主以一萬元網購170盒口罩 苦主A表示，早前為幫家人訂口罩，以一萬元向賣家買了170盒Medicom口罩，但遲遲未收到口罩。她向賣家查詢時，賣家發了一張口罩到貨的圖片，但苦主A之後發現該圖片是另一間店舖在Facebook展示的圖片，方知受騙。苦主A指，賣家曾提供過二十個「應急口罩」，雖然她一度懷疑口罩太薄、不合規格，但當時仍未懷疑受騙。

有買家在網上購買口罩懷疑受騙，涉及金額最高約11萬。（蕭韻蕊攝）

律師：市民應在有商譽的網上平台購物

袁海文指，苦主們在三月初已集體報案和落口供，惟警方到現時仍未拘捕任何疑犯，不能接受，希望警方盡快採取行動，避免更多市民受害。

律師沈運華則認為，市民應小心匿名商家，即使騙徒在刑事上被定罪，民事上亦未必能成功追討賠償。他呼籲市民盡量到有商譽的網購平台尋找商户，減少中招機會。