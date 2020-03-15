【新冠肺炎】機場2月份客運量190萬人次　按年少68%　料3月續下降

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情蔓延全球，機管局今日（15日）公布機場2月份的航空交通數字，客運量及飛機起降量分別為190萬人次及1.8萬架次，分別按年減少68%及44.5%；貨運量與去年同月比，亦下跌8.9%，至只有25.1萬公噸。機管局預料，3月的航空交通量將持續向下。

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機管局表示，2019年及今年的農曆新年在不同月份，將今年首兩月的航空交通數字合併分析，會更有意義。機管局指，機場首兩個月客運量為760萬人次，飛機起降量錄為51,215架次，與去年比較，分別下降38.5%及 25.7%；貨運量亦較去年同期下跌9.8%至61.1萬公噸。

機管局解釋，1、2月份的客運量合併數字下跌，主要由於訪港旅客量同比銳減 63%，當中往來中國內地，及東南亞的客運量於期內錄得最重大跌幅。機管局續指，疫情使旅遊需求疲弱，加上不同國家及地區實施出入境限制及檢疫措施，令2月份客量尤其受到影響。

疫情下，機場冷清。（資料圖片 / 張浩維攝）

另外，受疫情及中國內地廠房延遲復工影響，機管局指，今年首兩個月貨運量維持疲弱，進口及轉口貨運量分別下跌14%和11%，在主要貿易地區中，往來北美洲及歐洲的貨運量跌幅最為明顯。

至於過去12個月的數據，客運量及飛機起降量分別下降11.1%和6.2%，至6,680萬人次及402,030架次。貨運量則錄得470萬公噸，下跌6.2%。

機管局預計，由於多間航空公司取消更多航班，同時多個市場的有關當局繼續實施出入境限制及檢疫措施，預期3月份的航空交通量將持續向下。

機管局機場運行副總監─運作及服務姚兆聰表示，已加強客運大樓及旅客設施的清潔及消毒，並在所有主要通道提供額外酒精搓手液。他稱，會繼續與衞生署及業務夥伴保持溝通，為航空業提供毒病的最新資訊。