【新冠肺炎】政府懷疑有人濫用暫住檢疫設施　明起每日收200元

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新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，港府要求內地回港人士，需接受強制檢疫14日。政府發言人今日（16日）宣布，將由明日（17日）起，向入住政府提供的暫住設施，即曹公潭戶外康樂中心、西貢戶外康樂中心或麥理浩夫人度假村等的人士，收取每日200元，作為入住及膳食收費。

發言人解釋，留意到有懷疑濫用暫住設施的情況，包括有香港居民多次往返內地，並重覆入住暫住設施；亦有部分人有本地居所的情況下，仍然堅持入住暫住設施，故希望透過收費，打擊濫用情況。

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政府發言人稱，2月8日起，政府要求從內地入境，或在抵港前14天內曾到內地的人士（湖北省除外）抵港後，必需強制在家居，或其他住所接受隔離檢疫14天。發言人指，一般而言，香港居民會在家居，或其自行安排的住所檢疫；若香港居民無法安排地方，則將由政府安排入住暫住設施，即曹公潭戶外康樂中心、西貢戶外康樂中心或麥理浩夫人度假村作檢疫。

有人多次往返內地 入住暫住設施

自推出強制檢疫，發言人表示，已有700多人次，入住上述三個暫住設施，目前其入住率已接近飽和，預計不足以應付所有從內地回港的香港居民需要，認為必需為真正有支援需要的人士預留暫住設施。

發言人續指，當局留意到有人懷疑濫用暫住設施，例如有香港居民在強制檢疫措施生效後，多次往返內地，並重覆入住暫住設施；又有人在有本地居所的情況下，仍堅持入住暫住設施。發言人指，有見及此，政府將由明日起，向入住暫住設施的人士收費，每日200元，作為入住及膳食收費，以打擊濫用，以及將宿位留給真正有需要的人士。

▼官方「強制自我檢疫問與答」▼

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