【肺炎口罩】兩條資助生產線月產305萬個　其中25萬個分私人市場

新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情持續，口罩供應緊張。商務及經濟發展局20日公布，在本地口罩生產資助計劃下批出首兩條生產線。兩間受資助的公司分別有兩條生產線，月產量達280萬供應給政府，其中25萬個至私人市場，最快4月20日投產。 奧成老闆楊素麗，曾任太陽集團CEO。而尚芳保健有限公司，早於2013年與浸大中醫藥學院合作研發草本抗菌口罩。

新冠疫情下口罩供應緊張，市民要四出排隊搶購口罩。（資料圖片 / 張浩維攝）

最快下月投產

政府的本地口罩生產資助計劃下，將有20條本地生產線可獲得資助。商經局20日公布，首兩條獲資助的生產線分別為奧成有限公司及尚芳製品有限公司。

第一條獲批的生產線的申請人為奧成有限公司，預計由下月20日起計，每月平均向政府供應200萬個口罩，另可每月平均生產25萬個口罩供應本地市場；第二條獲批的生產線的申請人為尚芳製品有限公司，預計由5月5日起計，每月平均向政府供應80萬個口罩。

局方指，兩條生產線在計劃下可獲得的最高資助分別為250萬元及200萬元，惟實際資助金額需視乎有關採購生產設備、設置廠房、配置無塵車間，以及測試與標準合規的實際開支而定。截至昨日（19日），計劃共收到82宗申請。

邱騰華：正審視另外五宗申請

商務及經濟發展局局長邱騰華形容是新里程，又指局方正審核另外五條本地口罩生產線的撥款申請，相信第二批生產線很快會繼續面世，反映此計劃受社會歡迎，舒緩口罩供應緊張的情況。邱騰華表示，正在留審批的生產商中亦有意向生產兒童口罩，局方亦正就此進行洽商。

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奧成老闆楊素麗 曾任太陽世紀集團CEO

根據公司註冊處資料，奧成有限公司（Topwill Passion Limited）董事為楊素麗，她亦透過東富食材行有限公司（Eastrich Spirit Limited）100%持有奧成。

楊素麗任職數十間公司董事，曾任周焯華旗下的太陽世紀集團（1383）執行董事兼行政總裁，2017年辭職。她亦是太陽國際集團（8029）主席鄭丁港太太楊素梅的姊妹。

尚芳早於2013年生產口罩 本港有一條生產線



今次獲得資助的尚芳保健有限公司，早於2013年與浸大中醫藥學院合作研發草本抗菌口罩，更於香港、中國及歐美等地註冊專利。不過，由於本地成本高，故已大部分生產線遷移內地。但公司董事張綺媚接受《香港01》專訪表示，已經重啟本港的一部口罩機。

記者在周二（17日）曾再致電張綺媚，詢問口罩的生產情況，對方則以不方便，會稍後再回應。同時，記者也接觸另一間本地口罩生產商，對方負責人透露正與政府洽談細節，不能夠公開詳情，「仲傾政府係咪會拎晒我哋生產嘅200萬個口罩，咁咪無得賣。」

▼尚芳製品有限公司口罩生產線▼