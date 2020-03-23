【新冠肺炎】逾百人白色情人節參與Studio 9私人派對　有四人確診

本港今日（23日）新增39宗確診新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）個案，情況令人擔憂。香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，早前公布的四宗個案，則第169、208、277及315曾同日到過黃竹坑聯合工業大廈9樓，在3月14日於Studio 9參與一場逾百人參與的私人派對。

張竹君表示，有四名確診者曾參與Studio 9一場逾百人參與的私人派對。（羅君豪攝）

根據昨日（22日）公布資料，第169、208、277及315在3月14日到過黃竹坑聯合工業大廈。當中第315個案（45歲男子）在2月27日至3月2日到過泰國，3月20日發燒，列為可能本地個案的密切接觸者，與第169宗個案（34歲男子）有流行病學關連，而這位34歲男子亦與第208宗個案44歲男子到過灣仔永豐大廈及頂旺大廈，兩人曾在3月14日一起用膳。

張竹君表示，除了第277宗個案27歲女子，其餘三人是結伴參與該場派對，認為不一定是在派對中受感染，但指參與任何形式的派對，若沒有佩帶口罩，均有機會構成傳播風險，已聯絡派對主辦人，向曾參與派對的人士發消息，有需要聯絡衛生防護中心。

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